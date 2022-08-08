До 22 августа в Белгородской области продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности

- «Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа, - написал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

При установлении высокого «жёлтого» уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами государственной власти Белгородской области, органами местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства, в условиях угрозы совершения террористического акта. Об этом информирует телеграм-канал правительства Белгородской области.