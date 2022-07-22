В Белгородской области от коронавируса умер первый за неделю с 15 по 21 июля житель

Днем ранее госпитализированных было на четыре пациента больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгорода 1955 года рождения, проходившая лечение в Чернянской ЦРБ. Это первая смерть от ковида в регионе за последние семь дней.

За 21 июля 15 человек заболели, а выздоровели – 19. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 132 084 пациента, выздоровели – 129 538, умер – 2 281. Сейчас из 65-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на четыре пациента больше.

Отметим, что 20 июля в нашем регионе заболели 18 человек, а выздоровели – 23. А 19 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 14 к 15-ти.

Как сообщалось ранее, на Белгородчине могут вернуть масочный режим в случае ухудшения эпидобстановки. Такую возможность рассматривают в региональном минздраве.