На Лебединском ГОКе запущена передовая производственная технология

Торжественный пуск циклично-поточной технологии (ЦПТ).

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступил перед участниками церемонии с видеообращением.

- Прежде всего хочу поздравить всех горняков и металлургов России с профессиональным праздником – Днем металлурга, а коллектив Лебединского ГОКа – с 55-летним юбилеем комбината. Мы высоко ценим и гордимся достижениями отечественной металлургии. Циклично-поточная технология – знаковый для отрасли и экономики России проект. Это еще одно подтверждение передового технологического уровня горнодобывающей индустрии России. Я от всей души благодарю трудовой коллектива комбината за огромную проделанную работу, – заявил Денис Мантуров.

- В 2020 году мы запустили уникальный крутонаклонный конвейер на Михайловском ГОКе, – отметил Назим Эфендиев. – Запуск ЦПТ продолжает реализацию стратегии Металлоинвеста, нацеленной на повышение эффективности и экологичности производства. ЦПТ позволит существенно снизить выбросы пыли и объем вскрышных работ, сократить себестоимость производства железорудного концентрата и вовлечь в добычу более 400 миллионов тонн запасов качественной руды.

- Сегодняшнее событие очень важно с точки зрения развития производства, - отметил Вячеслав Гладков. - Оно становится более экологичным и эффективным. Амбициозные планы, реализуемые на предприятии, а также наши совместные социальные проекты укрепляют не только промышленный потенциал и экономику региона, но и способствуют динамичному развитию Белгородчины.

Запуск комплекса позволил создать 125 новых рабочих мест.

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, инвестировал в проект около 15 миллиардов рублей.

В комплекс ЦПТ входят два дробильных комплекса, две нитки подъёмно-магистральных конвейеров, 3 перегрузочных узла, 4 перегрузочных конвейера, буферный склад руды со стакер-реклаймером и погрузо-разгрузочным конвейером, диспетчерский пункт управления комплексом.

Длина магистральных конвейеров составляет более 3 км, в том числе наклонной части – более 1 км, высота подъема – 250 метров, угол наклона – 15 градусов.

Руда транспортируется автотранспортом к внутрикарьерным дробильным установкам. Затем дробленая руда, без использования железнодорожного транспорта и экскаваторных перегрузочных пунктов, поднимается высокопроизводительными конвейерными линиями на поверхность и направляется на обогатительную фабрику.

Особо важно, что благодаря внедренной технологии выбросы пыли сократятся на 33%, а объем образования и размещения отходов вскрышных пород – на 20-40%.