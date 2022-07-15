За 14 июля еще 10 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 71-го госпитализированного один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старого Оскола 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время десять человек заболели, а выздоровели – 12. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 992 пациента, выздоровели – 129 456, умерли – 2 280. Сейчас из 71-го госпитализированного один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на шесть пациентов больше.

Отметим, что 13 июля в нашем регионе заболели 11 человек, а выздоровели – 17. А 12 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 13 к 14-ти.