Магия от Струлева: в Белгороде стартовал X международный музыкальный фестиваль

Теперь Белгород с полным правом можно именовать культурной столицей Черноземья. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как и обещал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, минувшим вечером в филармонии стартовал юбилейный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2022 «Борислав Струлев и друзья».

- Мы проводим этот фестиваль в очень непростое время, - обратился к зрителям Вячеслав Гладков. – Но даже в нынешней ситуации мы не сомневались, что фестиваль нужен. На протяжении веков вечные ценности помогали человечеству проходить сквозь трудные периоды. И этот фестиваль пойдет на пользу всем нам – России, Украине. Я хочу пожелать всем мира и здоровья.

Вячеслав Гладков с женой на открытии фестиваля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Всех гостей фестиваля вновь ждет тот недосягаемый градус эмоций, который дают им артисты именно в рамках этого фестиваля, - так отреагировал на вопрос об уникальности нынешнего мероприятия Борислав Струлев. – В Белгороде происходит какое-то чудо. Все музыканты, оркестр, хор, солисты, звезды, молодые таланты в рамках этого фестиваля превращаются в абсолютно новых артистов. Это абсолютная магия. Премьеры, соединения от классики до джаза, опера, лучшее, что есть в мире, встречаются в Белгороде, который отныне можно с полным правом именовать культурной столицей Черноземья.

Вячеслав Гладков и Борислав Струлев открыли юбилейный музыкальный фестиваль. Фото: Никита Пасмурный

В сегодняшнем концерте участвовали симфонический оркестр и Академический хор Белгородской государственной филармонии, камерный оркестр Mezzo Music, ансамбль «Мелодия» и тэп-шоу Flap.

Борислав Струлев зарядил зал эмоциями. Фото: Никита Пасмурный

Фестиваль завершится 5 марта. В списке участников музыкального события – приглашенный дирижер филармонического оркестра Хамамацу (Япония), татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля и дирижер театра «Новая Опера» Василий Валитов, заслуженный артист РСФСР, легенда советского джаза, уникальный пианист Леонид Чижик, инструментальный квартет Janoška Ensemble из Вены; вокальный коллектив «Акапелла Экспресс» и многие другие.