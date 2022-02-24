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Общество24 февраля 2022 13:02

Все сельхозпредприятия, общепит и торговые сети Белгородской области работают в штатном режиме

Об этом сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина
Алексей СЕРГУНИН
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Власти уверяют, что при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают такой спрос.

Власти уверяют, что при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают такой спрос.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня состоялось совещание в облправительстве с участием представителей сельхозпредприятий, общепита и торговых сетей Белгородчины.

- Все работники предприятий сфер торговли и услуг и все сельхозпроизводители на местах, - уточнила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина. - Мы понимаем важность и нужность того, что в любой ситуации мы должны обеспечить бесперебойную работу.

В настоящее время, по словам заместителя губернатора, отмечен повышенный спрос на ряд продуктов.

- Я хочу подчеркнуть, что при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают такой спрос, - заверила вице-губернатор региона. - Мы ежедневно мониторим запасы. Наши потребители не должны ощутить нехватку в какой-либо группе товаров. Все группы товаров должны быть обеспечены в полном объеме на полках магазинов. Ситуация стабильная.

Как уже сообщала «КП», сегодня Белгород был обстрелян с воздуха, в результат чего пострадал 6-летний мальчик.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.

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