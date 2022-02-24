Все сельхозпредприятия, общепит и торговые сети Белгородской области работают в штатном режиме

Власти уверяют, что при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают такой спрос. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня состоялось совещание в облправительстве с участием представителей сельхозпредприятий, общепита и торговых сетей Белгородчины.

- Все работники предприятий сфер торговли и услуг и все сельхозпроизводители на местах, - уточнила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина. - Мы понимаем важность и нужность того, что в любой ситуации мы должны обеспечить бесперебойную работу.

В настоящее время, по словам заместителя губернатора, отмечен повышенный спрос на ряд продуктов.

- Я хочу подчеркнуть, что при необходимости будет осуществлен дополнительный завоз тех продуктов, которые сегодня вызывают такой спрос, - заверила вице-губернатор региона. - Мы ежедневно мониторим запасы. Наши потребители не должны ощутить нехватку в какой-либо группе товаров. Все группы товаров должны быть обеспечены в полном объеме на полках магазинов. Ситуация стабильная.

Как уже сообщала «КП», сегодня Белгород был обстрелян с воздуха, в результат чего пострадал 6-летний мальчик.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.