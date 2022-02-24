Белгородский аэропорт экстренно отменил все авиарейсы

На данный момент отменены 11 вылетов из белгородского аэропорта и десять - на прибытие. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородский аэропорт массово отменил рейсы, намеченные на четверг, 24 февраля. Напомним, сегодня должны были вылететь самолеты в Москву и Санкт-Петербург, а также принять их из этих же городов. Информация сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент отменены 11 вылетов из белгородского аэропорта и десять - на прибытие.

Все 11 сегодняшних рейсов на вылет из Белгорода отменены.

Ранее Росавиация сообщила, что воздушное пространство над Белгородской областью закрыто. Также приостановлена работа аэропортов городов Анапа, Воронеж, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Брянск, Орел, Курск, Симферополь. Ограничения будут действовать до 3:45 до 2 марта.

Тем временем, губернатор Вячеслав Гладков уже принял решение об отмене занятий в школах на границе с Украиной.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.