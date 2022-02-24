В белгородских школах на границе с Украиной отменят занятия

В эти минуты в правительстве проходит расширенное заседание с участием губернатора. Cкриншот из видеообращения Вячеслава Гладкова в VK.

- На сегодняшний день принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, отменить занятия в школах и детских садах, - обратился к жителям Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков. - Я надеюсь, все взрослое население с пониманием отнесется к этому решению. И по всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать. Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести. Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах.

Сегодня с 6 часов утра жители Белгорода стали сообщать в социальных сетях о громких взрывах, разносящихся по всему городу. Судя по всему, это звук от запуска залповых систем огня.

- В 6:11 в Стрелецком проснулись от звука «взрыва» и дребезжания люстр. Взрыв был похож на сверх звуковой хлопок от самолета, - написала одна из местных жительниц.

Тем временем силовые ведомства Белгородской области пока никак не комментируют ситуацию. В эти минуты в правительстве проходит расширенное заседание с участием губернатора.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.