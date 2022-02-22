В Белгороде проходит одиночный пикет в поддержку суверенитета ЛНР и ДНР

Белгородец выступает за независимость ДНР и ЛНР. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этим минуты в Белгороде у входа в центральный парк В.И.Ленина проходит одиночный пикет в поддержку суверенитета ЛНР и ДНР.

Никаких противоправных действий мужчина не совершает. Просто оказывает поддержку действий российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР.

Напомним, что сегодня в 12:05 на белгородский железнодорожный вокзал приехал поезд с беженцами. Почти половина из них (245 из 528-ми) – дети до 17 лет, шестерым из них нет и одного года. Есть беременные женщины и инвалиды-колясочники.

Эвакуация соотечественников из Донбасса на территорию России началась 18 февраля. По информации МЧС России на 21 февраля, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР. Всего на территории четырех субъектов ЦФО в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысяч детей.