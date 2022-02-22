Как в Белгороде встречали беженцев из ЛНР и ДНР

Поезд прибыл в 12:05. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в 12:05 на белгородский железнодорожный вокзал приехал поезд с беженцами из ЛНР и ДНР. Почти половина из них (245) – дети до 17 лет, шестерым из них нет и одного года. Есть беременные женщины и инвалиды-колясочники.

Сотрудники МЧС помогают переносить детскую коляску с малышом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Людей (всего 528 человек) уже ждали автобусы и сотрудники МЧС, готовые помочь с тяжелым багажом. Привезли даже домашних питомцев.

- Мы собрались буквально за час, сели на автобус, нас довезли до электрички, оттуда – на Успенку, оттуда в Таганрог, и вот мы здесь, - рассказывает одним из приехавших на поезде женщин. – Ехали трое суток. Там у нас остались бабушка с дедушкой, хозяйство, дом. Было тяжело решиться ехать. Сейчас тревожно на душе, но главное, что мы спасли ребенка.

Дорога в Белгород заняла трое суток. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Расселять жителей ЛНР и ДНР будут на базе гостиниц в трех муниципалитетах: в Белгороде, Шебекинском городском округе и Корочанском районе. Беженцев будут доставлять сюда централизованно. После прибытия все пройдут ПЦР-тестирование и полное медицинское обследование.

Женщин и детей рассаживают по автобусам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На вокзал приехал и глава региона Вячеслав Гладков. Он сообщил, что власти отказались от идеи расселения женщин и детей по детским лагерям. Всему виной отсутствие отопления и не самые лучшие условия для проживания в холодное время года.

Губернатор рассказывает о расселении беженцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Мы рассмотрели все помещения, - отметил Вячеслав Владимирович. - Решили, что отправить людей в детские лагеря – неправильно. Мы понимаем, что им необходимы медицинские обследования. Поэтому выбрали те места, которые подходят по условиям. В Белгороде, например, это частная гостиница.

Глава Белгородчины также заметил, что прибывшие дети будут учиться в местных школах.

- Очевидно, что пандемия никуда не ушла. Многие родители переживают, что сейчас в школах будет много детей или произойдут изменения расписаний. Хочу всех успокоить: образовательные процессы и досуговые мероприятия для прибывших детей мы будем проводить в дистанционном формате. Подготовлено все необходимое оборудование в отдельных помещениях, фактически там уже можно проводить онлайн-занятия, - уточнил Вячеслав Гладков.

Волонтерский штаб #МыВместе объявил о наборе добровольцев для помощи людям из ДНР и ЛНР. В обязанности входит: встречать на вокзалах детей, женщин и пенсионеров, работать в штабе, помогать в пунктах временного размещения. Ограничение по возрасту: 18 лет и старше. Ссылка для регистрации. На дополнительные вопросы ответят по номеру: 8 (4722) 25-73-60.

В Белгороде работает пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры принимают детское питание, одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также воду и продукты с долгим сроком хранения: макароны, крупы, консервы и т.п.

Напомним, эвакуация соотечественников из Донбасса на территорию России началась 18 февраля. По информации МЧС России на 21 февраля, в 43 регионах подготовлено почти 400 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР. Всего на территории четырех субъектов ЦФО в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысяч детей.