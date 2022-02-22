Более 18 тысяч жителей белгородских сел в 2021 году получили качественную связь от Tele2

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На пресс-конференции представители Tele2 поделились итогами масштабного проекта по строительству объектов сотовой связи в 8 городских округах и 12 районах Белгородской области в 2021 году.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

В Белгородской области завершился проект по расширению сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом. Благодаря совместной работе Tele2 и областного правительства более 18 тысяч жителей региона, проживающих на территории 62 населенных пунктов, были обеспечены качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом. В течение прошлого года техническая дирекция оператора проделала масштабную работу и запустила сеть там, где раньше не было устойчивой связи. Всего в проект было инвестировано 146 млн рублей.

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Как отметил директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков, пандемия внесла свои коррективы практически во все сферы жизни, в том числе значительно ускорив темпы цифровизации.

−Раньше переход к цифровым технологиям был реакцией на предпочтения потребителей. А сейчас возможности, которые открываются благодаря технологическому прогрессу, стали насущной потребностью. Однако некоторые жители нашей области были лишены этих преимуществ из-за отсутствия стабильного сотового сигнала. Для Tele2, как для социально ответственного оператора, ликвидация цифрового неравенства является одной из первостепенных задач. Поэтому в 2021 году мы поддержали инициативу правительства Белгородской области о совместной работе с операторами связи в этом направлении. Такие проекты особенно важны, потому что с появлением связи в маленькие села приходит комфорт, который необходим любому современному человеку в цифровом обществе, − подчеркнул Геннадий Рыжков.

Комфортные условия жизни для людей в селах важны не меньше, чем в городе. Без стабильного интернета сегодня нельзя представить полноценную социальную жизнь. С появлением связи жители небольших населенных пунктов получили возможность общаться с близкими, пользоваться порталом госуслуг, телемедициной, дистанционно обучаться и работать, смотреть фильмы онлайн в HD-качестве.

− Создание современной инфраструктуры связи в малых населенных пунктах — фундамент для дальнейшего цифрового развития региона. Благодаря реализации проекта совместными усилиями власти и бизнеса жители получили доступ к современным сервисам. Сегодня связь – это жизненная необходимость, которая нужна людям не только для общения. В первую очередь это обеспечение безопасности: доступ к экстренным службам, а также возможность дистанционной учебы и работы, оказание медицинской помощи посредством телемедицины, − отметил Евгений Мирошников, первый заместитель губернатора области – министр цифрового развития Белгородской области.

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В ходе реализации проекта новые базовые станции появились в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Новооскольском, Грайворонском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, а также в 12 районах области: Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Ровеньском. Выбранный частотный диапазон – 1800 МГц и 800 МГц – обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия, а также хороший уровень сигнала в зданиях.

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Во время конференции у журналистов была возможность лично убедиться в качестве связи. В прямом эфире из села Купино Шебекинского района инженер по эксплуатации базовых станций и транспортной сети белгородского филиала Tele2 Тимофей Стрелков рассказал, какие изменения произошли с тех пор, как в сельском поселении появилась мобильная связь:

− Купино находится в 62 километрах от Белгорода. В современной инфраструктуре села есть детский сад, школа, врачебная амбулатория и отделение почтовой связи. Кроме того, здесь расположены важные для туристического развития региона объекты – Центр традиционной культуры и ремесел и необычный музей, посвященный истории пиратства, «Золотая лань». До 2021 года в селе не было стабильной мобильной связи и интернета. Теперь здесь расположена базовая станция Tele2, работающая во всех современных стандартах. У местных жителей появился доступ ко всем цифровым сервисам, а туристы могут не бояться, что останутся без связи.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Сетевая инфраструктура Tele2 имеет достаточный запас прочности. Это обусловлено тем, что оператор постоянно работает над увеличением емкости сети. Приоритетной задачей для компании является обеспечение полной бесшовности использования мобильных услуг. Поэтому оборудование постоянно модернизируется, а также расширяется зона покрытия.

В прошлом году модернизация прошла во всех районах области и затронула более 20% базовых станций, что позволило увеличить скорость передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. Средняя скорость интернета 4G сейчас составляет более 10 Мбит/с, а максимальная — 195 Мбит/с.

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Руководитель службы Tele2 Retail в Белгородской области Николай Мешков поделился статистикой потребления сетевого трафика в 2021 году. Так, по подсчетам аналитиков, рост пользовательского трафика составил 31%. Кроме того, зафиксирован и прирост интернет-пользователей – 12%. К слову, женщины пользуются услугами чаще – 53%, доля мужчин – 47% соответственно.

− В целом популярность цифрового канала продолжает непрерывно расти. Однако у наших клиентов меняется профиль потребления трафика – сейчас спрос смещается в сторону мобильных устройств. Даже те пользователи, у которых дома есть телевизор и ноутбук, нередко предпочитают им смартфон или планшет с мобильным интернетом. Мы продолжим развивать нашу сеть с учетом растущих потребностей клиентов, − отметил Николай Мешков.

Наталия Илюшникова