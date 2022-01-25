Как Белгород и область готовятся к приходу «омикрона» - жителей региона просят не заниматься самолечением

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

О том, что занос «омикрона» в Белгородскую область – вопрос времени, медики говорили уже не раз. В регионе удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Однако после новогодних праздников отмечался небольшой рост. Специалисты связывают это с тем, что в длинные выходные многие предпочли повременить с походом к врачу, уменьшилось количество тестирований и выявления случаев заболевания.

О том, как регион готовится к появлению нового штамма, рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. При необходимости количество бригад скорой помощи увеличат в два с половиной раза. Подготовлен также запас коек, разработаны планы для амбулаторного и стационарного лечения.

- При увеличении количества заболевших мы увеличим количество бригад скорой помощи. Максимально мы сможем задействовать 252 бригады на обслуживание амбулаторных пациентов. В настоящее время на выездах работает 98 бригад. Что касается стационарной помощи, мы подготовили более 4000 коек, и при необходимости готовы их развернуть в течение 72 часов, – сообщил глава областного минздрава.

В медучреждения также начали уже поступать препараты, закупленные для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. На их приобретение из областного бюджета было выделено 300 миллионов рублей.

- Это противовоспалительные препараты, жаропонижающие, антикоагулянты, те препараты, которые прописаны во всех рекомендациях для лечения амбулаторного ковида. В настоящее время у нас также есть запас лекарств на 120 миллионов рублей от предыдущей закупки, – рассказал Андрей Иконников.

Кроме того, регион получил 32 тысячи экспресс-тестов, которые уже начали применять для диагностики COVID-19 при поступлении в стационары пациентов с признаками гриппа и ОРВИ. При положительном результате проводится ПЦР-тестирование.

В Белгородскую область также поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростов. Она предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у возрастной категории от 12 до 17 лет. По словам Андрея Иконникова, 720 доз препарата будут распределены между медорганизациями региона. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Глава областного минздрава рассказал, что плана по вакцинации юных жителей региона нет. Их будут прививать по желанию родителей, самих детей, а также по заключению врача.

- Мой сын (ему 14 лет) пойдет на прививку в четверг. Мы постоянно семьей прививаемся от гриппа, не видим в этом ничего страшного, есть вакцина детская от гриппа, есть взрослая. Так и вакцина от коронавируса. Первоначально при опросе пройти вакцинацию изъявляло желание порядка 6 тысяч человек, сколько сейчас – будем смотреть, – объяснил Андрей Иконников.

Он также призвал белгородцев при появлении первых симптомов обращаться за помощью к медикам. Обычная, на первый взгляд, простуда может оказаться коронавирусной инфекцией.

- Если этому не придать значения, то могут быть, во-первых, последствия для здоровья, во-вторых, можно заразить кого-то: своих родственников, близких, друзей. Максимально уделяйте внимание себе, своему здоровью и своевременно обращайтесь к врачу, – обратился к жителям региона глава областного минздрава.

Не заниматься самолечением белгородцев попросил и губернатор Вячеслав Гладков. Как мы уже писали, сам он прошел и вакцинацию, и ревакцинацию, о чем рассказывал в социальных сетях. По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация в области сейчас достаточно спокойная. Однако поскольку «омикрон» отличается по своему течению от штамма «дельта» тем, что нет высокой температуры, врачи опасаются, что многие начнут заниматься самолечением.

- Приобрести лекарства от коронавируса в аптеках пока невозможно, поэтому я хотел вас попросить: при обнаружении таких признаков у себя и своих близких обращайтесь к врачу. Мы приобрели лекарства в большом количестве, и я надеюсь, что при внимательном отношении к своему здоровью мы сможем успешно пройти этот этап пандемии. Конечно, сил уже нет ни у кого, все уже устали. Надеюсь, что вся эта болезнь уже близка к своему завершению. Очень хотелось бы на это надеяться, - написал на своей странице в соцсети Вячеслав Гладков.

Губернатор также проверил готовность работы медицинского колл-центра с единым номером «122» на случай взрывного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса. Количество его сотрудников увеличили. Ежедневно больше ста операторов с восьми утра до восьми вечера помогают белгородцам вызвать врача на дом или записаться на прием.

- С 20:00 до 8:00 обращения принимают робот и голосовая почта. Однако в экстренных случаях звонок переводят на скорую помощь. Утром все поступившие звонки прозваниваются операторами. Сейчас контакт-центр готов принимать до 5000 звонков в день. В ближайшие дни будет отстроена система по переводу звонков диспетчером для прямой консультации с медицинским специалистом, где врач будет принимать решение об углубленной диагностике в случае необходимости, - сообщил Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

При необходимости количество операторов может быть временно увеличено, в том числе за счет резервов МФЦ. Напомним, по состоянию на 24 января в Белгородской области прошли вакцинацию двукратно — 951187 человек, получили первый компонент — 1038404. В стационарах на вчерашний день находилось 912 пациентов, в том числе 39 на ИВЛ. На амбулаторном лечении — 4913.