За сутки 225 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 77222 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительницы Старооскольского городского округа 1955 и 1937 годов рождения. Обе проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - три жителя Белгорода 1949, 1931 и 1949 годов рождения. Они проходили лечение на базе белгородской городской больницы №2.

За это же время 225 пациентов заболели, а выздоровели – 90.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 84931 человек, выздоровели – 77222, умерли – 1884.

Сейчас из 912-ти госпитализированных 39 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

10457 белгородцев - на самоизоляции, 25145 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 258300 - сняты с самоизоляции.