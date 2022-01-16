100-летняя белгородка Мария Колтакова собирается спуститься под землю вместе шахтерами

Мария Колтакова на праздновании 100-летнего юбилея в белгородском кинотеатре "Радуга". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, что 14 января в свой вековой юбилей Мария Колтакова простояла 100 секунд на гвоздях. Фантастика, да и только, тем более без подготовки. Мария Денисовна рассказала «Комсомолке» о своих ощущениях.

- Это бесподобно, не передать словами! Мне сказали, главное без паники спокойно и правильно распределить массу тела. Но у меня паники никакой и не было, единственно переживала, что останусь без опоры, своей тросточки. Был интерес испытать себя, попробовать, на что я еще способна. До этого стояла по 20 минут на аппликаторе Кузнецова. Думала это то же самое. Нет. Сначала чувствовала гвозди. А потом тело само нашло равновесие. Я успокоилась, и даже переключила внимание. Слушала барабанную дробь, голос главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко, отсчитывающего секунды. Чувствовала дыхание всего зала. Знала, если рядом мой друг Михаил Кулабухов, можно быть уверенной, что все будет хорошо. Мы с ним, где только не побывали, сколько тысяч километров намотали за прошедшие годы, начиная со дня нашего знакомства, которое состоялось без малого восемь лет назад. Я без него никуда. И когда прозвучала цифра «100», я с сожалением покинула доску Садха. Я уверена, что простояла бы еще. Мне очень понравилось. Такой прилив энергии! Всем рекомендую. Обязательно будем практиковать это дома с дочерью.

Мария Колтакова устанавливает 16-й рекорд России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В одном из юбилейных интервью Мария Денисовна поведала о намерении спуститься на дно океана.

- Дно океана, это образно, - успокоила знаменитая «стальная бабушка». - Мы думаем добиться разрешения спуститься на Яковлевском руднике с шахтерами под землю, если разрешат. Это реально. Океан далеко. Но, надо ставить трудновыполнимые цели, и стремиться их достигнуть, иначе неинтересно жить. Так что океан - океаном, а хотелось бы попробовать силы и поучаствовать в парусной экспедиции «Онежская кругосветка» с участием Морского клуба «Полярный Одиссей». Это проект Российского спортивного союза инвалидов, для участия в котором надо пройти отборочный тур во Всероссийском конкурсе. Жду звонка от руководителя проекта Сергея Потехина, чтобы узнать, выиграл ли проект Президентский грант. Я еще в строю. Списывать меня рановато.

Прыжок с парашютом в тандеме с Дмитрием Бердниковым на горе Клементьева, высота 4200 метров, 08.09.2017. Фото из архива Марии КОЛТАКОВОЙ.

Напомним, что экстремальными видами спорта Мария Колтакова начала заниматься в 93 года. Свой первый рекорд получила за прыжки с парашютом, а затем за дайвинг, джип-триал, картинг, пулевую стрельбу из пневматического оружия и вождение танка в пожилом возрасте. А позавчера, 14 января, она в 16-й раз покорила книгу рекордов России.

В марте 2021 года Мария Колтакова проехалась на танке. Фото Светлана Афанасьева/администрация Валуйского городского округа.

Кстати, читатели «Комсомольской правды» могут повлиять на настроения и планы Марии Денисовны. Присылайте по адресу alexey.sergunin@phkp.ru варианты рекордов, которые в свои 100 лет может установить «стальная бабушка». 23 февраля мы объявим о выборе Марии Денисовны, а победитель получит альбом «Вечной прочности вечный запас» с ее автографом.