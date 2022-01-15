Вареник-гигант, рекорд России и мира – чем удивил жителей и гостей Белгорода пятый гастрофестиваль

В Белгороде в пятый раз прошел фестиваль вареников. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде прошел пятый фестиваль вареников. В этом году в честь юбилея программу гастрономического праздника расширили.

Фестиваль никого не оставил равнодушным. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жителей и гостей города в течение трех дней развлекали шутками, щедровками, народными забавами, задорными песнями и, конечно же, потчевали блюдом, без которого на Старый Новый год не обходится ни один стол.

Фестиваль объединил участников из всех районов и городских округов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Фестиваль собрал участников со всей области. Каждый порадовал гостей яркой презентацией и угощением, приготовленным по фирменному рецепту. Каких вареников здесь только не было - с творогом, капустой, изюмом, вишней, сыром и даже с тыквенными семечками. Снова всех удивил белгородский повар Евгений Ульянич. На этот раз автор метрового блина приготовил вареник-гигант с картошкой, салом и луком шестьдесят сантиметров длиной, 35 шириной и весом целых пять килограммов.

Вареники на фестивале были на любой вкус. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Русские красавицы в народных костюмах, усатые парубки и разгуливающие по Соборной площади и Белгородскому Арбату ростовые куклы-вареники поднимали настроение и взрослым, и малышам. Не обошлось и без гоголевских мотивов. По пути к главной елке можно было заглянуть в шинок и встретить Солоху.

Гастрофестиваль в этом году удивил масштабами. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полевые кухни заманивали посетителей ароматным дымком, а волонтеры раздавали гостям вареники. Районы предлагали продегустировать и другие блюда. Помимо вареников, в ассортименте были пельмени, прохоровская каша и знаменитая новооскольская фомина яишня.

Гостей радовали выступлениями творческие коллективы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На протяжении трех дней атмосферу праздника создавали творческие коллективы. Программа включала шоу канатоходцев, театральные постановки, музыкальные номера, конкурсы и викторины. Чтобы согреться, участники и гости фестиваля водили у ёлки хоровод, но не простой, а узорный. Искрометными шутками зрителей рассмешила команда КВН из Смоленска «Триод и Диод».В заключительный день зрителей порадовало яркое шоу «Высокие люди» и представление уличного театра «Белый корабль».

Пятый фестиваль вареников в Белгороде получился запоминающимся. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Яркие декорации и необычные персонажи создали непередаваемую атмосферу праздника. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главным событием фестиваля стала фиксация сразу двух рекордов – России и мира.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

За восемь часов в Белгороде приготовили и раздали горожанам небывалое количество вареников – 60 031. Завершил праздник красочный фейерверк.

Яркое шоу стало приятным сюрпризом для зрителей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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