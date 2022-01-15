На гастрофестивале в Белгороде приготовили пятикилограммовый вареник

Автор метрового блина снова удивил и приготовил пятикилограммовый вареник. фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

15 января - заключительный день масштабного гастрономического праздника, стартовавшего в Белгороде на Старый Новый год. В этом году фестиваль вареников отмечает свой пятый юбилей. Гулянья проходят с размахом. Жителей и гостей города радуют не только кулинары, но и творческие коллективы.

Весело и вкусно - в Белгороде проходит пятый фестиваль вареников. фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

Не перестает удивлять повар Евгений Ульянич – автор метрового блина. На этот раз он приготовил вареник весом 5 килограммов. Длина необычного угощения – 60 сантиметров, ширина – 35 сантиметров. Начинка – картофель, сало и лук.

- Такое блюдо я приготовил впервые. Это был эксперимент, и он удался, - поделился повар.

Как отмечают в городской администрации, попробовать самый большой вареник нашлось немало желающих.

До конца дня в Белгороде приготовят 60 тысяч вареников. фото: со страницы администрации г. Белгорода в соцсети.

- Вердикт народного жюри – очень вкусно! – заметили в мэрии.

Центром притяжения стал Белгородский Арбат. И как же в зимний день пройти мимо ароматного дымка от полевых кухонь. Повара без устали готовят вареники с различными начинками, а волонтеры угощают ими гостей. До конца дня планируется установить рекорд России. За несколько часов в Белгороде приготовят 60 тысяч вареников.

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