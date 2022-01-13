В Белгороде стартует фестиваль вареников

В Белгороде пройдет юбилейный фестиваль вареников. фото: с сайта администрации г. Белгорода

Старый Новый год белгородцы отметят масштабным гастрономическим фестивалем вареников. Он проводится уже в пятый раз. Жителям и гостям города обещают насыщенную трехдневную программу

13 и 14 января мероприятия будут проходить с семи до девяти вечера на двух площадках – на Соборной площади и Белгородском Арбате. Посетителям обещают широкую творческую программу: выступление арт-группы «Колядки» и узорный хоровод. Будут также организованы интерактивные зоны для народных игр и забав. Зрителям поднимет настроение команда КВН «Триод и Диод». Параллельно для всех желающих будут готовить вареники, а шеф-повара нескольких ресторанов представят рецепты своих вареников на сценической площадке у киноцентра «Победа».

- Наш фестиваль направлен и на благотворительные цели, потому что часть вареников будет поставляться в медучреждения и в благотворительное общество «Милосердие и забота». Мы хотим, чтобы вареники попробовали все гости нашего города и региона, - отметил глава городской администрации Антон Иванов.

По информации правительства области, главным событием фестиваля станет установление рекорда России по приготовлению любимого блюда. За восемь-десять часов планируется приготовить 60 000 штук вареников.

На гастрономическом празднике свои фирменные рецепты представят все районы и городские округа области. Муниципалитеты поборются на фестивале за приз зрительских симпатий. На домиках будут размещены QR-коды, пройдя по которым можно будет проголосовать за горокруг или район, у которого получилось самое вкусное блюдо. После праздника планируется выпустить специальное издание с уникальными рецептами вареников муниципальных образований Белгородской области.

- Несмотря на то, что Белгородская область небольшой регион, в каждом муниципальном образовании есть свои традиции проведения святочных дней, поэтому и попросили наших коллег представить их на фестивале. Я уверен, что помимо вкусных вареников, все получат удовольствие и от презентаций районов. Максимально постарались сделать все, чтобы это мероприятие было позитивным и полезным, – отметил министр культуры области Константин Курганский.

Кроме того, с 13 по 19 января по инициативе губернатора в Белгородской области запускается гастронеделя. Проводиться они будут раз в месяц в течение года. В это время в общепитах можно будет отведать определенные блюда. Так с 13 по 19 января в меню кафе, ресторанов, кулинарий посетители обязательно найдут вареники.

Подробная программа фестиваля:

13 января 2022 года Соборная площадь

19.00 – 21.00 – работают Арт-группы «Колядки»

19.00 – 21.00 – работают 8-12 интерактивных зон народных игр (победителей мастера игр направляют к главной сцене, где ведущий проводит финальные соревновательные интерактивы

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

19.00 – 21.00 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

19.00 – 19.05 – творческий номер «Пролог»

19.05 – 19.15 – приветствие от ведущего, выступление официальных лиц, торжественное открытие фестиваля

19.15 – 20.00 – концертная программа творческих коллективов города Белгорода

20.00 – 20.20 – интерактивная программа от ведущего, розыгрыши призов

20.20 – 20.45 – концертная программа творческих коллективов города Белгорода

20.45 – 21.00 – узорный хоровод

13 января 2022 года Белгородский Арбат

19.00 – 21.00 – работают Арт-группы «Колядки»

19.00 – 21.00 – в районе солнечных часов работает Dj, интерактивная программа от ведущего

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

19.00 – 21.00 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

19.00 – 19.05 – видео хайлайты прошедших фестивалей

19.05 – 19.15 – приветствие от ведущего, выступление официальных лиц, торжественное открытие фестиваля

19.15 – 19.20 – творческий номер, ведущий анонсирует кулинарное шоу

19.20 – 19.40 – презентация 1-го резидента кулинарного шоу

19.40 – 20.00 – презентация 2-го резидента кулинарного шоу

20.00 – 20.20 – презентация 3-го резидента кулинарного шоу

20.20 – 20.40 – презентация 4-го резидента кулинарного шоу

20.40 – 20.55 – презентация 5-го резидента кулинарного шоу

13 – 15 января 2022 года Площадка «Алиса в стране чудес»

19.00 – 21.00 – Мастер-класс «Поём праздничные колядки»

14 января 2022 года Соборная площадь

19.00 – 21.00 – работают Арт-группы «Колядки»

19.00 – 21.00 – работают 8-12 интерактивных зон народных игр (победителей мастера игр направляют к главной сцене, где ведущий проводит финальные соревновательные интерактивы

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

19.00 – 21.00 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

19.00 – 19.50 – приветствие ведущего. Программа «Вечера на хуторе близ Диканьки»

19.50 – 20.15 – интерактивная программа от ведущего, розыгрыши призов

20.15 – 20.45 – конкурс праздничных колядок

20.45 – 21.00 – узорный хоровод

14 января 2022 года Белгородский Арбат

19.00 – 21.00 – работают Арт-группы «Колядки»

19.00 – 21.00 – в районе солнечных часов работает Dj, интерактивная программа от ведущего

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

19.00 – 21.00 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

19.00 – 19.05 – видео хайлайты с прошедшего дня фестиваля

19.05 – 19.15 – приветствие от ведущего, творческий номер, ведущий анонсирует кулинарное шоу

19.20 – 19.40 – презентация 1-го резидента кулинарного шоу

19.40 – 20.00 – презентация 2-го резидента кулинарного шоу

20.00 – 21.00 – народный запев «Спой со звездой»

15 января 2022 года Соборная площадь

16.00 – 18.30 – работают Арт-группы «Колядки»

15.00 – 21.00 – работают 8-12 интерактивных зон народных игр

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

17.00 – 19.30 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

16.00 – 16.05 – приветствие ведущего, анонс 3-го дня фестиваля

16.05 – 16.20 – презентация 1-го резидента кулинарного шоу

16.20 – 16.35 – презентация 2-го резидента кулинарного шоу

16.35 – 16.50 – презентация 3-го резидента кулинарного шоу

16.50 – 17.10 – шоу «Высокие люди»

16.50 – 17.05 – презентация 4-го резидента кулинарного шоу

17.05 – 17.20 – презентация 5-го резидента кулинарного шоу

17.20 – 18.00 – выступление уличного театра «Белый корабль»

18.00 – 18.40 – Ведущий. Выступление шоу – группы «Why Not Brass»

18.40 – 19.30 – шоу канатоходцев

19.30 – 20.00 – интерактивная программа от ведущего, розыгрыши призов

20.00 – 20.30 – торжественная церемония закрытия фестиваля

20.30 – 21.00 – Выступление кавер-группы ВИА «Василёк», узорный хоровод

21.00 – 21.05 – фестивальный фейерверк

15 января 2022 года Белгородский Арбат

16.00 – 18.00 – работают Арт-группы «Колядки»

10.00 – 21.00 – в районе солнечных часов работает Dj, интерактивная программа от ведущего

10.00 – 17.00 – в локации раздачи рекордных вареников работают Dj

10.00 – 21.00 – работает тематическая фотозона

15.00 – 18.00 – работает Арт-группа в новогодних костюмах

16.00 – 21.00 – видео хайлайты с прошедшего дня фестиваля

12.00 – 15.00 – конкурс-презентация подворий – «ДОМИКИ» (Муниципальные образования, городские округа)

15.00 – 15.15 – приветствие от ведущего, творческий номер, ведущий анонсирует программу 3-го дня фестиваля

15.15 – 19.00 – презентации брендовых вареников муниципальных образований Белгородской области

19.00 – 19.30 – Фонетический театр «Сонная соната»

19.30 – 20.20 – выступление рок-группы «Невзрослей»

20.20 – 20.50 – выступление ВИА «Соловей Бэнд»

20.50 – 21.00 – закрытие фестиваля