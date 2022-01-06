Митрополит Иоанн поздравляет белгородцев с Рождеством

Фото: архив Белгородской митрополии.

В своем Рождественском послании Глава Белгородской митрополии,

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн обращается к жителям региона:

«Возлюбленные о Господе верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья!

Ныне мы достигли Вифлеема и стоим в восхищении у пещеры, где в обыкновенных яслях лежит Богомладенец Христос. Это – Спаситель мира! И за внешней простотой Его первого земного жилища стоит тайна Боговоплощения, тайна нашего спасения.

Бог явился пред нами не в могуществе и славе, не во власти и богатстве, а беззащитным Младенцем. Рожденный от Духа Святого и Девы Марии, Он был назван, согласно пророкам, Иисусом, что означает «Бог спасения», «ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21).

Спаситель мира не делит людей на своих и чужих, люди сами выбирают, с кем им быть. Но чем мы можем ответить на спасительный подвиг Воплотившегося Бога, Который в Вифлеемской пещере встречает мудрецов Востока и простых пастухов, Который меняет ход времени Своим рождением, начинает новую эру – эру христианской любви? Наша вера и верность, надежда и милосердие, наконец, наша любовь к Спасителю мира, Вседержителю всего существующего, и есть самый достойный ответ Иисусу Христу.

В Откровении святого Иоанна Богослова сказано: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Современного человека истощают информационное поле, пандемические страхи, на него налагают «цифровые оковы». Еще никогда за свою историю человечество не подвергалось такому губительному натиску негативного информационного воздействия. Единственно возможной защитой от этого «внешнего управления», «информационного выгорания» является наша верность Христу.

Любите жизнь, этот священный дар Божий, он дается только однажды. Мы очень часто заблуждаемся, когда думаем, что у нас еще достаточно времени, чтобы исправить нашу жизнь или начать ее «сначала». Жизнь можно только продолжить по-другому, то есть с Богом! Чтобы сделать это, необходимо познать самого себя. Святой Климент Александрийский говорит: «Кто познает самого себя, тот познает и Бога, а познав Бога, он будет подобен Ему!»

Что нам мешает познать самих себя? – «внешний шум», который информационно сопровождает нашу жизнь. Мы знаем очень многое обо всем, а самих себя не знаем, и легко подпадаем под «внешнее управление», увлекаясь «информационными поводами», навязанными нам.

Душа по природе своей – христианка, поэтому, чем лучше мы познаем самих себя как образ и подобие Божие, тем совершеннее мы познаем Бога и обретаем путь спасения. Будем же чаще молиться, совершать дела милосердия и противостоять «новой нормальности», уничтожающей наши духовные силы.

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья! В наступающее новолетие благости Божией, в 2022 год, в преддверии празднования 10-летия возрождения Белгородской митрополии, 10-летия обретения мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского и 600-летия обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского – Игумена земли Русской, будем помнить его слова «любовию и единением спасем ся» и прилагать свои усилия к тому, чтобы «Бог мира, Отец будущего века» (Ис. 9, 6) Господь наш Иисус Христос принял нас как Своих детей.

В мироспасительные рождественские дни молитвенно желаю вам благоденственного и мирного жития, здравия и спасения, и во всем благого поспешения!

Христос рождается – славите! Христос с небес – встречайте!»