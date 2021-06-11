Липецкий ФК «Металлург» получит финансирование для участия в ФНЛ

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Накануне липецкие футболисты сыграли вничью с ФК «Калуга» и за тур до окончания ПФЛ гарантировали себе первое место в турнире, что даёт команде право выступать в лиге следующего класса.

Липецких футболистов поздравил глава региона Игорь Артамонов. На своей странице в Инстаграме он сообщил, что клуб получит финансирование, необходимое для выступления в Футбольной национальной лиге, в которую наша команда возвращается после 12-летнего перерыва.

«Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым. Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 млн рублей. Так что вперёд, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах», – написал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.