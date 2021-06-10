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Общество10 июня 2021 10:40

Николай Мишустин: Защитим права семьи от цифровой школы и ювенальной юстиции!

Организатор всероссийского просемейного объединения «РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ», уроженец Белгородской области, провел встречи с земляками
Источник:kp.ru
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Журналисты побывали на одной из них и узнали, что сегодня волнует белгородцев и какие вопросы они задают на этих встречах.

Журналисты побывали на одной из них и узнали, что сегодня волнует белгородцев и какие вопросы они задают на этих встречах.

Фото: "КП" Архив

Николай Николаевич – отец шестерых детей, юрист, помощник депутата Госдумы РФ – не понаслышке знает о проблемах семей, постоянно поднимаемых общественным движением, работа которого направлена на защиту традиций, естественных прав семьи от ювенальной юстиции, цифровой школы и других угроз. Впервые 12 лет назад подняв вопросы защиты семьи и традиционных ценностей, разработав алгоритмы борьбы за права семьи, он активно помогает родительским объединениям по всей стране, подчеркивая, что только сообща возможно справиться с навязанными прозападной политикой проблемами, подрывающими устои русского народа.

- За более чем десятилетие парламентской работы, развивая элементы духовно-нравственной экспертизы, активистам движения удалось отбить множество токсичных поправок в законодательство, противоречащих традиционным семейным ценностям, инициатив, опасных для русского человека и его исконного менталитета, - рассказывает Николай Мишустин. – К примеру, собирая десятки тысяч подписей, родители отклонили принятие законов «о гендере» в 2011-м, подразумевавшего легализацию извращений по западному образцу, «срок за шлепок» в 2017-м, согласно которому любую семью можно разрушить, впаяв уголовные срок за воспитание детей, совсем недавней инициативы «2к» - об экспресс-изъятии детей в течение суток по любому доносу. Запад, пытаясь подорвать нашу страну изнутри, через своих агентов постоянно предпринимает попытки продавить аморальные законы по разрушению семьи - основной скрепы страны! Ведь, к примеру, отлучая ребенка от кровных родителей, ему наносится столь сильная психотравма, что в будущем он уже не сможет быть полноценным членом общества. Я вижу одной из главных задач нашего объединения защиту неприкосновенности кровной семьи, ее естественных, социальных, конституционных прав и интересов.

Кроме того, мы активно боремся с насильственной цифровизацией, выступаем за запрет интернета, соцсетей детям, - продолжает общественный деятель. – Вспомните большинство современных компьютерных игр: это бездушные кровавые «стрелялки», превращающие наших детей в коллумбайн-садистов. В погоне за свободой мы совсем забыли простую истину, что мужественность и нравственность – это не врожденные качества, а приобретенные. И о каких достойных гражданах своей страны может идти речь, если все они воспитаны антигуманными игрушками-бойнями?

Работа общественного движения направлена на защиту российской семьи от различных угроз.

Работа общественного движения направлена на защиту российской семьи от различных угроз.

Большинство вопросов приходящих на встречу белгородцев, посвящено дистанционному обучению. Отвечая на них, Мишустин в первую очередь подчеркивает, что до сих пор родителями не были получены сведения о медицинских исследованиях влияния цифровых технологий на детский организм: «В ответах на депутатские запросы МИНЗДРАВ признался в том, что к нему даже не обращались с подобным вопросом профильные ведомства!» Чтобы пресечь злоупотребления и цифровой произвол сообществом был разработан и внесен в ГосДуму законопроект №1144441-7, который закрепляет за родителями право выбора способов и методов получения образования в традиционной форме. Родители всей страны уже приступили к сбору 100 000 подписей за принятие законопроекта за сохранение традиционного, нецифрового образования и надеются, что жители белгородчины поддержат инициативу!

- Белгородчина не вошла в число регионов по проведению эксперимента «Цифровая образовательная среда». Однако я информирован, что в школах и даже в детских садах уже активно внедряются подобные технологии, несмотря на все протесты родителей. Я хочу привести результаты исследования знаменитого доктора Селии Санчес Ромес. Клетки с грызунами окружили обычными планшетами, работающими продолжительное время. Объявленный итог невероятен: воздействие светодиодного излучения без защитного экрана за 3 месяца приводило к гибели 23% световоспринимающих клеток глаза. Проще говоря, эксперт зафиксировала массовую гибель клеток сетчатки. Представляете, какой вред здоровью наших детей могут нанести все эти экраны и дисплеи, куда сегодня им предлагают смотреть по многу часов - ежедневно и на протяжении десятка лет? Также Мишустин поясняет родителям, что по закону они имеют полное право не заводить электронные медкарты для детей, требовать использования традиционных форм и методов обучения. Итогом же многочасового общения с земляками стало решение о создании движения «Родительскийотпор.рф» в городах Белгородской области, проведения встреч с целью обсуждения и юридической проработки актуальных вопросов и проблем семей, подготовки депутатских обращений и запросов в адрес соответствующих структур и организаций.

На встречах с Николаем Мишустиным традиционно обсуждается много вопросов, волнующих родителей.

На встречах с Николаем Мишустиным традиционно обсуждается много вопросов, волнующих родителей.

Будь в курсе

С деятельностью движения родители могут ознакомиться на одноименном сайте, региональных группах в социальных сетях. На Белгородчине продолжается проведение учредительных конференций общественного объединения «Родительскийотпор.рф», а также встречи граждан с помощником депутата Госдумы РФ от фракции КПРФ Николаем Мишустиным.

Прием граждан в КПРФ, сбор подписей за законопроект №1144441-7 о сохранении традиционного образования в июне проводится:

В Старом Осколе - каждый вторник с 10.00 до 13.00 (ул.Урицкого, 14)

В Губкине - каждую субботу с 11.00 до 13.00 (ул.Мира, 19)

Больше информации — на сайте РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ.

Подключайтесь!

Образование: Родительское собрание