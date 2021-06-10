Николай Мишустин: Защитим права семьи от цифровой школы и ювенальной юстиции!

Журналисты побывали на одной из них и узнали, что сегодня волнует белгородцев и какие вопросы они задают на этих встречах. Фото: "КП" Архив

Николай Николаевич – отец шестерых детей, юрист, помощник депутата Госдумы РФ – не понаслышке знает о проблемах семей, постоянно поднимаемых общественным движением, работа которого направлена на защиту традиций, естественных прав семьи от ювенальной юстиции, цифровой школы и других угроз. Впервые 12 лет назад подняв вопросы защиты семьи и традиционных ценностей, разработав алгоритмы борьбы за права семьи, он активно помогает родительским объединениям по всей стране, подчеркивая, что только сообща возможно справиться с навязанными прозападной политикой проблемами, подрывающими устои русского народа.

- За более чем десятилетие парламентской работы, развивая элементы духовно-нравственной экспертизы, активистам движения удалось отбить множество токсичных поправок в законодательство, противоречащих традиционным семейным ценностям, инициатив, опасных для русского человека и его исконного менталитета, - рассказывает Николай Мишустин. – К примеру, собирая десятки тысяч подписей, родители отклонили принятие законов «о гендере» в 2011-м, подразумевавшего легализацию извращений по западному образцу, «срок за шлепок» в 2017-м, согласно которому любую семью можно разрушить, впаяв уголовные срок за воспитание детей, совсем недавней инициативы «2к» - об экспресс-изъятии детей в течение суток по любому доносу. Запад, пытаясь подорвать нашу страну изнутри, через своих агентов постоянно предпринимает попытки продавить аморальные законы по разрушению семьи - основной скрепы страны! Ведь, к примеру, отлучая ребенка от кровных родителей, ему наносится столь сильная психотравма, что в будущем он уже не сможет быть полноценным членом общества. Я вижу одной из главных задач нашего объединения защиту неприкосновенности кровной семьи, ее естественных, социальных, конституционных прав и интересов.

Кроме того, мы активно боремся с насильственной цифровизацией, выступаем за запрет интернета, соцсетей детям, - продолжает общественный деятель. – Вспомните большинство современных компьютерных игр: это бездушные кровавые «стрелялки», превращающие наших детей в коллумбайн-садистов. В погоне за свободой мы совсем забыли простую истину, что мужественность и нравственность – это не врожденные качества, а приобретенные. И о каких достойных гражданах своей страны может идти речь, если все они воспитаны антигуманными игрушками-бойнями?

Работа общественного движения направлена на защиту российской семьи от различных угроз.

Большинство вопросов приходящих на встречу белгородцев, посвящено дистанционному обучению. Отвечая на них, Мишустин в первую очередь подчеркивает, что до сих пор родителями не были получены сведения о медицинских исследованиях влияния цифровых технологий на детский организм: «В ответах на депутатские запросы МИНЗДРАВ признался в том, что к нему даже не обращались с подобным вопросом профильные ведомства!» Чтобы пресечь злоупотребления и цифровой произвол сообществом был разработан и внесен в ГосДуму законопроект №1144441-7, который закрепляет за родителями право выбора способов и методов получения образования в традиционной форме. Родители всей страны уже приступили к сбору 100 000 подписей за принятие законопроекта за сохранение традиционного, нецифрового образования и надеются, что жители белгородчины поддержат инициативу!

- Белгородчина не вошла в число регионов по проведению эксперимента «Цифровая образовательная среда». Однако я информирован, что в школах и даже в детских садах уже активно внедряются подобные технологии, несмотря на все протесты родителей. Я хочу привести результаты исследования знаменитого доктора Селии Санчес Ромес. Клетки с грызунами окружили обычными планшетами, работающими продолжительное время. Объявленный итог невероятен: воздействие светодиодного излучения без защитного экрана за 3 месяца приводило к гибели 23% световоспринимающих клеток глаза. Проще говоря, эксперт зафиксировала массовую гибель клеток сетчатки. Представляете, какой вред здоровью наших детей могут нанести все эти экраны и дисплеи, куда сегодня им предлагают смотреть по многу часов - ежедневно и на протяжении десятка лет? Также Мишустин поясняет родителям, что по закону они имеют полное право не заводить электронные медкарты для детей, требовать использования традиционных форм и методов обучения. Итогом же многочасового общения с земляками стало решение о создании движения «Родительскийотпор.рф» в городах Белгородской области, проведения встреч с целью обсуждения и юридической проработки актуальных вопросов и проблем семей, подготовки депутатских обращений и запросов в адрес соответствующих структур и организаций.

На встречах с Николаем Мишустиным традиционно обсуждается много вопросов, волнующих родителей.

Будь в курсе

С деятельностью движения родители могут ознакомиться на одноименном сайте, региональных группах в социальных сетях. На Белгородчине продолжается проведение учредительных конференций общественного объединения «Родительскийотпор.рф», а также встречи граждан с помощником депутата Госдумы РФ от фракции КПРФ Николаем Мишустиным.

Прием граждан в КПРФ, сбор подписей за законопроект №1144441-7 о сохранении традиционного образования в июне проводится:

В Старом Осколе - каждый вторник с 10.00 до 13.00 (ул.Урицкого, 14)

В Губкине - каждую субботу с 11.00 до 13.00 (ул.Мира, 19)

Больше информации — на сайте РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ.

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