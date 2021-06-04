Металлоинвест поддерживает потенциал студенчества

После капитального ремонта торжественно открыт корпус учебно-производственных мастерских.

В рамках Программы социально экономического партнёрства с Правительством Белгородской области Компания направила на это 10 миллионов рублей. Обновленные учебные классы для будущих токарей, слесарей, столяров, каменщиков, штукатуров и маляров, поваров теперь оснащены в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills.

Кроме того, на протяжении многих лет компания поддерживает лучших студентов колледжа персональными стипендиями, предоставляет возможность для прохождения производственной практики и последующего трудоустройства. По запросу комбината корректируются и совершенствуются учебные программы, расширяется перечень специальностей, востребованных на предприятии.

- Металлоинвест и Лебединский ГОК заинтересованы, чтобы студенты колледжа оттачивали своё мастерство на самом лучшем и современном оборудовании, — отметил Александр Плешков, директор по персоналу Лебединского ГОКа. – Мы уже сегодня заботимся о том, чтобы качество профессиональной подготовки в учебном заведении постоянно повышалось. И самые успешные и целеустремлённые выпускники работали на комбинате и добивались успеха.

Напомним, в 2021 году общий объем Программы социально-экономического партнёрства между компанией «Металлоинвест» и Правительством области составит 5,53 миллиарда рублей, в том числе 2 миллиарда – средства Металлоинвеста. Значительная часть средств Компании будет направлена на формирование комфортной городской среды, поддержку спорта, образования и здравоохранения. Вклад Белгородчины составит 3,53 миллиарда рублей, включая средства областного и федерального бюджетов.