«Открытие» и его партнеры открывают финансирование нового завода

Церемония подписания документов состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума

Строительство завода аммиака и карбамида идет в Кингисеппе. Запуск производства намечен на 2024 год, а на заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы. Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 миллиарда долларов США в год.

Компания «ЕвроХим Северо-Запад-2», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВЭБ.РФ, ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Газпромбанк» подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.

Синдицированный кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит около 100 миллиардов рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 миллиардов без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 миллиардов будут направлены в ближайшее время.

Мощность завода составит 1,1 миллиона тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год, срок запуска. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 миллион тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», подчеркнул:

- Банк «Открытие» уделяет особое внимание финансированию проектов с высоким экспортным потенциалом. Сотрудничество с «ЕвроХим» полностью соответствует нашей стратегии развития, и мы рады его дальнейшему укреплению. В рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад-2» будут созданы новые мощности по производству аммиака и карбамида, что будет способствовать росту несырьевого экспорта и позволит создать новые рабочие места в городе Кингисепп. Хочу также отметить слаженную совместную работу коммерческих кредиторов и ВЭБ.РФ, благодаря которой удалось найти оптимальное решение по финансированию проекта с сочетанием нескольких мер государственной поддержки.