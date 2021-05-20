Белгородский ЦСМ: точность и высокие стандарты

Свою историю в Белгородской области метрологическая служба ведет с 10 июля 1935 года

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Международный Комитет мер и весов учредил этот праздник в 1999 году, в России его начали отмечать в 2004-м. Однако его история уходит гораздо глубже в прошедшие столетия. В частности, 20 мая 1875 года на Дипломатической метрологической конференции в Париже представители 17 государств подписали Метрическую конвенцию, ставшую, по сути, первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, а также основой для единого международного метрологического пространства. Еще один примечательный факт: столь масштабный процесс подписания документа не состоялся без непосредственного влияния выдающихся русских ученых, включая Дмитрия Менделеева.

Свою историю в Белгородской области метрологическая служба ведет с 10 июля 1935 года, когда было создано постоянное межрайонное Белгородское отделение в составе Курского Управления Уполномоченного Центрального Управления мер и весов. В январе 1954 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Белгородской области - в целях обеспечения государственного надзора за мерами и измерительными приборами на ее территории, приказом Главной палаты мер и измерительных приборов Министерства финансов СССР от 30 апреля 1954 года было создано областное управление мер и измерительных приборов. Именно эту дату и считает днем рождения своей организации коллектив Федерального бюджетного учреждения «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области».

.

С тех пор жизнь организации была наполнена массой событий. В частности, в 1961 и 1966 годах в городах Алексеевка и Валуйки были созданы постоянные межрайонные отделения Белгородской государственной контрольной лаборатории по измерительной технике. С введением в действие в 1992 и 1993 годах Законов РФ «О защите прав потребителей» и «О сертификации продукции и услуг» Центр создает собственные органы по сертификации продукции и услуг, постоянно расширяет области аккредитации, развивает испытательную базу. В 1997 году на базе Белгородского ЦСМ была организована лаборатория для испытаний пищевой продукции с целью ее сертификации, а в ноябре 2002-го отдел по сертификации был выделен из ЦСМ и преобразован в ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний».

В июле 2011 года учреждение сменило свой тип и наименование, которые действуют и поныне: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области».

- Сегодня наша организация располагает мощной эталонной базой и современным испытательным оборудованием, а все направления ее деятельности ориентированы на нужды экономики региона, - подчеркивает Илья Муленко, директор «ФБУ «Белгородский ЦСМ». - За плечами высококвалифицированных специалистов Центра – колоссальный, 85-летний опыт работы в области обеспечения единства измерений, технического регулирования и стандартизации. Наши сотрудники – в высшей степени профессионалы, оперативно и четко выполняющие свою работу. И поздравляя коллектив с Всемирным днем метрологии, я от души желаю каждому здоровья, добра и, конечно, успехов в нашем общем деле на благо родного края.

ЭФФЕКТИВНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Главная стратегическая задача ЦСМ - обеспечение единства измерений. Это поверка средств измерений, аттестация испытательного оборудования, которое устанавливается, практически, на всех производствах. К примеру, даже в обычной автомастерской есть испытательный стенд, при помощи которого проводят обслуживание автомобилей - он тоже подлежит аттестации.

Проще говоря, Центр работает на то, чтобы любой производитель в Белгородской области, имел возможность выпускать свою продукцию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Илья Муленко, директор «ФБУ «Белгородский ЦСМ»

Илья Геннадьевич подчеркивает, что Центр оказывает широкий спектр работ и оказывает услуги по поверке средств измерений геометрических, механических, теплотехнических, физико-химических, оптико-физических, радиотехнических, электрических и магнитных величин. Белгородский ЦСМ аккредитован на оценку состояния измерений в лабораториях, проведение метрологической экспертизы технической документации и методик, а также аттестацию методик (методов) измерений.

К слову, работа Белгородского ЦСМ напрямую влияет на безопасность дорожного движения: Центр осуществляет деятельность сервисного центра по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов на основании лицензии ФСБ и является зарегистрированным в перечне сведений о мастерских ФБУ «Росавтотранс». А работы по оснащению транспортных средств тахографами выполняются в соответствии с Правилами обслуживания тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденными приказом Минтранса России.

Кроме того, коллектив организации оказывает услуги по следующим направлениям: разработка и экспертиза технических условий, стандартов организации, оформление и регистрация каталожных листов продукции и изменений к ним; подбор кодов по общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014 (ОКПД 2); присвоение штрих-кодов продукции; разработка системы пищевой безопасности в соответствии с принципами ХАССП; классификация гостиниц и иных средств размещения и даже по защите интеллектуальной собственности.

.

Среди новых услуг, предлагаемых Центром - клиентоориентированный сервис «Комплексное сопровождение метрологических услуг». У него есть масса преимуществ. К примеру, возможность оперативно обработать заявку, сэкономить на метрологическом обслуживании средств измерений и испытательного оборудования, обеспечить непрерывный контроль сроков проведения поверки, вести оперативный обмен документами через электронные сервисы и производить оплату услуг онлайн через личный кабинет на сайте банков-партнеров, и самое главное - значительно сократить экономические и временные затраты метрологического процесса.

Центр реализовал проект «Идеальная приемка» Теперь заказчики могут самостоятельно оплачивать услуги непосредственно в Центре через установленный терминал по штрих-коду или через приложения банков-партнеров.

Испытательная лаборатория осуществляет проверку инженерно-технических систем обеспечения биологической безопасности, которые включают боксы микробиологической безопасности, изолирующие устройства, боксы с бактерицидной лампой, а также чистые помещения и зоны, системы вентиляции, шкафы вытяжные, фильтры очистки воздуха.

КАЧЕСТВО - НА ВЫСОТЕ!

Среди многих дел, которыми занимается Белгородский ЦСМ, есть и такое направление как организация и проведение региональных и общероссийских конкурсов качества продукции. Благодаря работе Центра, жители Белгородской области точно знают, какой продукции можно доверять, какие предприятия эксперты признали самыми ответственными по отношению к потребителю производителями.

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» - вот уже 23 года дает оценку отечественным предприятиям. Ежегодно организатором регионального этапа конкурса Программы выступает Белгородский ЦСМ. В ведении коллектива Центра также и областной конкурс качества продукции и услуг «Белгородское качество». Напомним, что данные мероприятия проводятся с целью поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска, предоставления ими высококачественных и конкурентоспособных продукции и услуг.

.

- Современный мир находится в постоянном развитии, когда успех в работе напрямую зависит от качества предоставляемых товаров и услуг, качественной организации процессов, - комментирует необходимость проведения подобных мероприятий Илья Муленко. - Качество является ключом к успеху в развитии каждого предприятия и отрасли. Это понятие тесно связано и с тем, что мы называем благами цивилизации, уровнем жизни: сохранением окружающей среды, физическим здоровьем и психологическим комфортом человека.

А сегодня подведены итоги еще одного примечательного профессионального соревнования - конкурса «Самый эрудированный специалист в области метрологии Белгородской области - 2021». Он был приурочен к празднованию Всемирного дня метрологии, а участниками, претендующими на высокое звание лучших специалистов, выступили представители различных предприятий и организаций Белгородчины. В итоге, согласно решению экспертной комиссии, награды конкурса присуждены специалистам в области метрологии, представляющим ОАО «Белгородский абразивный завод» (1 место), ООО «Тульчинка.РУ» и ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» (2 место), а также ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты» (3 место). Поздравляем победителей и желаем дальнейших профессиональных успехов коллективу Белгородского ЦСМ, его коллегам и партнерам!

Победители конкурса «Самый эрудированный специалист в области метрологии Белгородской области - 2021»

НАШИ КОНТАКТЫ

ФБУ «Белгородский ЦСМ»

308007, г. Белгород, ул. Садовая, 110; e-mail: info@csm-belgorod.ru

Отдел по работе с заказчиками: 8 (4722) 20-13-32

Испытательная лаборатория: 8 (4722) 20-13-33 (доб.333)

Старооскольский отдел

309504, г. Старый Оскол, м-н Горняк, 18, тел.: 8 (4725) 44-18-76; e-mail: st.otdel@csm-belgorod.ru

Алексеевский отдел

309850, г. Алексеевка, ул. Пушкина, 43, тел.: 8 (47234) 3-02-31; e-mail: alex.belcsm@gmail.com

Валуйский отдел

309990, г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 9Б, тел.: 8 (47236) 3-18-92; e-mail: valcsm72@gmail.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

___________________________________________________________

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!

Коллектив ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником, с Всемирным днем метрологии!

Наши коллективы связывает долголетнее плодотворное сотрудничество. Как и вы, мы ведем свою летопись с момента образования Белгородской области. Мы также постоянно развиваемся, обновляем лабораторную базу, осваиваем новые методы исследования. Их точность и достоверность напрямую зависит от того, насколько наши приборы соответствуют стандартам. А за этим строго следят ваши специалисты, которые регулярно проводят поверку и тестирование нашего оборудования.

Спасибо за вашу работу, ответственность, точность, целеустремленность и знания! Пусть успех всегда освещает ваш жизненный путь!

Сергей Носков, директор ФГБУ «Белгородская МВЛ»

_____________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!

В день самой точной и важной науки - во Всемирный день метрологии - коллектив Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа поздравляет Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области.

От вашей деятельности во многом зависит бесперебойная, эффективная деятельность важнейших отраслей, в числе которых транспорт, промышленность, торговля, а также медицина.

2020 год внес свои коррективы в нашу жизнь. Многие люди по-другому взглянули на здравоохранение не только в стране, но и в мире. Вы стояли на передовой в борьбе с COVID-19 наравне с медицинскими работниками. Ваша деятельность внесла огромный вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Благодаря обеспечению средств измерений медицинского назначения и контролю приборов наша техника готова к постоянной работе на страже здоровья граждан.

Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за многолетнее плодотворное сотрудничество. Желаем вам процветания, новых свершений, успешного выполнения профессиональных задач, успехов в делах. И самое главное — чтобы ваш труд был полезен, признан и оценен по заслугам.

Надеемся на дальнейшую совместную реализацию проектов в области здравоохранения.

Коллектив ОГБУЗ «БОКБ Святителя Иоасафа»

___________________________________________________

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Метрология охватывает все сферы деятельности, велика ее важность и в энергетике. В Белгородском филиале «Квадры» только в областном центре ежедневно используют порядка 8500 различных средств измерений: счетчики электроэнергии и воды, манометры, трансформаторы тока и напряжения, преобразователи температуры и давления, расходомеры жидкости, термометры. Наши специалисты следят за сроками поверки таких приборов, ведь от этого зависит правильность хода технологического процесса, безопасность и эффективность производства. Мы долгие годы сотрудничаем с городскими и областными метрологическими службами, благодарны им за качественную работу.

Поздравляем вас со Всемирным днем метрологии, желаем профессиональных успехов и доброго здоровья!

Коллектив филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация»

______________________________________________________________

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас со Всемирным днем метрологии! Метрология – наука об измерениях, а измерения – один из важнейших путей познания. Ее значение трудно переоценить, она играет огромную роль в современном обществе. Наука, промышленность, экономика и коммуникации не могут существовать без измерений. Каждую секунду в мире производятся миллиарды измерительных операций, результаты которых используются для обеспечения качества и технического уровня выпускаемой продукции, безопасной и безаварийной работы транспорта, обоснования медицинских диагнозов, анализа информационных потоков и др. Нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля. Четкость и точность всех этих операций и измерений обеспечивают метрологические службы и их сотрудники - метрологи.

От лица Губкинского мясокомбината поздравляю вас с праздником. Желаю успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений, развития и уверенности в завтрашнем дне!

Руководитель службы маркетинга и рекламы АО «Губкинский мясокомбинат»

Анна Шурыгина

__________________________________________________________

Уважаемые коллеги!

В этом году Государственному региональному центру стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области, как самостоятельной организации, исполнилось 67 лет. Метрологической службе Стойленского ГОКа — более сорока и все это время она работает в тесном контакте с Белгородским ЦСМ. Высококвалифицированные и компетентные специалисты ЦСМ оказывают методическую и практическую помощь в организации единства измерений на нашем предприятии. В условиях пандемии ЦСМ работал в непрерывном режиме по оказанию метрологических услуг.

От лица МС АО «Стойленский ГОК» поздравляю вас с праздником – Всемирным днем метрологии! Пусть профессионализм преумножается, новых свершений в вашем важном и благородном труде! Будьте здоровы и берегите себя!

Александр Волков, главный метролог АО «Стойленский ГОК»