Предприятие Белгородской области получило годовую поддержку в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда»

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В текущем году одним из нововведений национального проекта «Производительность труда» стала возможность для предприятий-участников получить расширенную – годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций. Специалисты ФЦК будут работать с компаниями не полгода, как раньше, а год. Оптимизация при этом затронет не только основные производственные процессы, но и такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг».

Примечательно, что в этом году в программу расширенной поддержки будет включено не более 35 предприятий со всей России. В Белгородской области такую поддержку получило ООО НПП «Стальэнерго».

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Компания разрабатывает и серийно выпускает современные системы и аппаратуру автоматики, телемеханики, управления и связи с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Их продукция с успехом применяется на железных дорогах, в метрополитенах, на предприятиях газовой промышленности, а также на промышленных предприятиях России и других стран СНГ.

У предприятия развитая инфраструктура, включающая собственное производство, испытательные лаборатории и высококвалифицированный научно-технический персонал разработчиков. Это позволяет обеспечить полный замкнутый цикл производства продукции (от разработки до внедрения) и гарантировать качество производства, высокие технические показатели и надёжность продукции.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» реализуется в Белгородской области с 2018 года. За это время более 70 местных предприятий в ключевых отраслях экономики региона приняли в нем участие.

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Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти отбор.

Официальный сайт РЦК: http://производительность31.рф/

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