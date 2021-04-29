В Белгороде энергетики рассказали курсантам автошколы о правилах электробезопасности

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» провели очередное обучающее занятие по предотвращению электротравматизма для курсантов Белгородской автошколы ДОСААФ России. Будущим водителям грузовых автомобилей рассказали об опасности выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, основных причинах поражения электрическим током, «напряжении шага» и способах выхода из опасной зоны, правилах поведения внутри автомобиля, попавшего в зону поражения электрическим током.

- Если спецтехника задела провода, водителю, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Человек в безопасности, пока находится в автомобиле, — пояснил ведущий инженер Службы производственного контроля «Россети Центр Белгородэнерго» Герман Бусоедов. — Сохраняя спокойствие, следует связаться с энергетиками по круглосуточному телефону 13-50 либо номеру 112 для обесточивания линии. Если началось возгорание и требуется срочно покинуть салон, ни в коем случае нельзя выходить, одновременно касаясь корпуса машины и земли. В этом случае человек, попав под разность потенциалов, мгновенно будет поражен электрическим током. Необходимо выпрыгнуть из автомобиля, приземлившись на обе ноги, а затем шаркающим «гусиным» шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга, выйти из опасной зоны на расстояние 8-10 м, — подчеркнул ведущий инженер.

Герман Бусоедов отметил, что крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться по автотрассе с поднятым кузовом: водитель может зацепить пересекающую дорогу линию электропередачи и попасть под напряжение. Смертельно опасно в непосредственной близости от ЛЭП проводить погрузо-разгрузочные, строительные и другие работы.

По мнению курсантов, полученная информация очень полезна: «Большинство несчастных случаев происходит по вине самих пострадавших из-за нарушения правил безопасности. Будем соблюдать, вовремя опускать кузов, обращать внимание на предупреждающие знаки и проходящие рядом линии. Кроме того, любой профессиональный водитель должен знать, как вести себя в экстремальной ситуации, но лучше никогда не ставить свою жизнь под угрозу».

Подобные занятия для будущих водителей грузовых автомобилей, а также преподавателей автошколы энергетики организуют регулярно, главная цель таких встреч — предотвратить гибель людей в результате неосторожного поведения в охранной зоне линий электропередачи.