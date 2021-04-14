Легендарный волейболист Дмитрий Мусэрский: «Спасибо коронавирусу, что позволил вдоволь поиграть на песке»

Дмитрий Мусэрский (четвертый слева) с одноклубниками по «Сантори Санбердз». Фото из архива Дмитрия Мусэрского.

«УПРАВЛЯТЬСЯ ПАЛОЧКАМИ – ДЕЛО НЕХИТРОЕ»

- Дмитрий, какие чувства переполняли вас после победы на чемпионате Японии?

- Радость, счастье. Я весь финал кайфовал. Но не было той эйфории, которая меня сопровождала в прежние годы. Результат не был во главе угла. Наслаждение процессом – да, это важно сейчас. Жаль, что финал получился коротким, уложились в три партии, но все что мог, я из него выжал, насладился, как мог.

- Как вам японская кухня? Научились управляться палочками?

- Палочками я научился есть еще в России, ведь в нашей стране в последние годы стали очень популярны суши. Учился недолго, мне показали, и я сразу понял, как нужно действовать. Это несложно (улыбается). Из японской кухни больше всего мне нравится якинику, это такое местное барбекю, жареное мясо.

- Вы отыграли в Японии уже три сезона. Можете, наверняка, провести параллели между волейболом в России и Японии. Можете обозначить сходства и различия?

- Честно скажу, ненавижу этот вопрос. Мне его на протяжении этих лет все время задают. Это совсем разные чемпионаты, совсем разные стили игры. Он по-своему интересный, яркий, и самое главное, интересный мне. Я здесь получил очень многое и продолжаю получать. Как игрок и как личность. Поэтому сравнивать картошку со стулом я не хочу.

- Насколько волейбол популярен в Осаке?

- Я не знаю, насколько популярен волейбол в Осаке. Я знаю лишь, что когда мы выиграли чемпионат Японии, то где бы мы ни были, посторонние люди поздравляли меня. Узнавали на лицах, в отличие от России, где после побед на Олимпиаде, чемпионате России мало кто узнавал меня. Конечно, не беру в расчет Белгород, это маленький город, там меня за 13 лет уже все знают.

ПРО ЯПОНСКОЕ ЧУДО

- В августе 2018 года после завершения переговоров с «Сантони Санбердз» вы заявили: «Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась». Вопрос – с чего появилась мечта поиграть в Японии?

- Мечта появилась после Кубка мира-2015. Когда мы играли со сборной Японии, играли на равных, было пять партий, и мы чудом победили. Хотя до этого в 2011-м году мы их очень легко обыграли. Для меня было очень интересно понять, как команда за четыре года смогла так вырасти. Как команда, не обладающая какими-то особыми физическими данными, показывает такой превосходный результат. И с 2015-го года я стал мечтать однажды попробовать себя в чемпионате Японии, чтобы понять, что у них изменилось.

Дмитрий Мусэрский и японский автопром. Фото из архива Дмитрия Мусэрского.

- Теперь-то вы получили ответ на свой вопрос. В чем секрет преображения японской сборной?

- Однозначного ответа на этот вопрос нет. Тут комплексное решение. В первую очередь, это то, что они приглашают тренеров из-за границы для обмена опытом. Плюс грамотно продуманное расписание. У них действительно очень низкий процент травм. Плюс сумасшедшая самоотверженность на тренировках. Создается впечатление, что они могут тренироваться вечно и с огромной самоотдачей. Я ни разу не видел, чтобы кто-то тренировался в пол силы. Плюс доверие к тренерам. Плюс специфическая подготовка в школах и университетах.

«БЕЛГОРОД МНЕ ПО ДУШЕ»

- В Белгороде вы провели 13 лет, и для местных любителей волейбола вы свой, родной, пусть на самом деле и приезжий. Чем для вас запомнился наш город, болельщики? Есть ли у вас в Белгороде любимые места?

- Для меня Белгород в какой-то мере стал родным. У меня там дом, я живу там по-прежнему, хоть и временно уехал сейчас в Японию. С этим городом связаны хорошие события, хорошие воспоминания. В Белгороде я состоялся как игрок, я нашел свою вторую половинку, создал семью. Мне нравится жить в Белгороде.

Дмитрий Мусэрский с женой Инной и сыном Романом. Фото из архива Дмитрия Мусэрского

Любимых мест как таковых нет. Все меняется, бываю в разное время в разных местах. Многое зависит от настроения. Самое главное, что Белгород мне по душе. И все, что там происходит, меня полностью устраивает.

- Следите за происходящим в российском волейболе? 14-е место «Белогорья» в нынешнем сезоне – это критическая точка, или ситуация может быть еще хуже?

- Честно говоря, не слежу я за российским чемпионатом. Я в курсе, что московское «Динамо» одержало победу и в Кубке России, и в чемпионате России. Поздравляю победителей. Что касается «Белогорья», то я удивлен. Настал ли критический момент или может быть еще хуже? Не знаю, не мне судить и не мне оценивать. Для этого есть специально обученные люди в клубе, которые могут это сделать без меня.

«ХОЧУ ПОЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ»

- Иногда сбывшаяся мечта не приносит радости. Вы реализовали свою мечту, перебравшись в Японию, и на третий год выиграли национальный чемпионат. О чем теперь мечтает Дмитрий Мусэрский?

- Я не живу от мечты к мечте. Я люблю волейбол и наслаждаюсь этим процессом. Всё (смеется). Для меня уже пребывание на площадке – это мечта. Нет такого, чтобы я гнался за какими-то наградами, какими-то титулами. Я просто люблю делать то, что делаю, и наслаждаюсь этим процессом по-максимуму.

- После триумфа в 2012-м году вы не поехали в 2016-м в Рио из-за травмы. Совсем скоро пройдут Олимпийские игры в Токио? Вы собираетесь участвовать?

- Я с удовольствием бы поехал на Олимпиаду. Да, конечно. Даже не смотря на то, что для России эта Олимпиада пройдет под белым флагом. Важно, что будет шанс поиграть на международной арене с сильными соперниками. Сам процесс меня очень сильно привлекает и я бы очень хотел поехать, так же как и принять участие в других соревнованиях.

«Я - НЕ ПРЕДАТЕЛЬ»

- 22 декабря 2015 года вы не прибыли на сбор национальной команды перед европейской квалификацией на Олимпийские игры-2016, предупредив тренера, что по семейным обстоятельствам вынуждены остаться в Белгороде. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко назвал ваш поступок «предательством команды». Как вы тогда отреагировали на подобную формулировку? Чувствовали себя предателем? Или слова Шевченко – всего лишь реплика утратившего человеческие эмоции функционера? Как тогда товарищи по сборной отреагировали на ваше отсутствие?

- В первую очередь, я не чувствовал и до сих пор не чувствую себя предателем. Как я уже раньше говорил, я всегда отдавал себя по-максимуму на всех соревнованиях. Чем мог, помогал. Передо мной стоял сложный выбор, но даже сейчас я бы поступил так, как и раньше.

Почему так сказал президент, не знаю. Не мне его судить, это его видение. Может быть, он до сих пор считает меня предателем. Мне все равно. Я ни о чем не жалею. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что со мной на тот момент команда бы сыграла хуже.

Мне была приятна реакция товарищей по команде. Некоторые из них мне позвонили, поддержали, сказали «Разбирайся со своими проблемами, все хорошо, держись».

- Чем для вас запомнился непродолжительный отрезок выступления за старооскольский «Металлоинвест»?

- У нас был очень своеобразный тренер. Видимо у него было какое-то предвзятое ко мне отношение. Он всегда отправлял меня в запас в начале первой партии после ошибок других игроков.

- В 2006-м году вы защищали цвета юниорской сборной Украины на чемпионате Восточно-Европейской зональной ассоциации в Харькове, а в составе молодёжной сборной Украины участвовали на чемпионате Европы в Казани. Решение о смене гражданства на российское в конце 2006-го года было продиктовано исключительно волейбольными причинами? Хотелось больших побед?

- На тот момент у меня была мечта играть в чемпионате России. А так далеко, как выступление за сборную России, я еще не заглядывал.

«TIKTOK – ЭТО ПРОСТО ФАН»

- Вас можно назвать звездой TikTok-а? Уже свыше 600 тысяч подписчиков. Откуда появляются темы для видео?

- Звездой TikTok-а меня назвать сложно, потому что есть гораздо более звездные аккаунты, у которых миллионы и десятки миллионов подписчиков. Для меня это больше фан. Мне интересно. Темы для видео рождаются сами по себе. Есть определенные тренды, которые диктуют само приложение. Самому хотелось снять что-то интересное, тем более было время. Сейчас я уже больше трех месяцев ничего толком не выкладываю, и времени нет, и желания.

- В Википедии указано, что у вас есть два прозвища «сэр» и «малыш». Какое из них вам больше по душе?

- Даже не знаю, мне оба нравятся.

ПРО ЛОНДОН-2012

- А теперь вернемся на более чем девять лет назад к событиям, возможно, самого памятного матча в вашей карьере. Финала Олимпиады-2012. После двух партий бразильцы были впереди, но сборная России смогла переломить ход встречи и победила 3:2. Можете вспомнить психологическое состояние ваше и ваших товарищей по команде перед третьей партией?

- Был ступор, не успевали анализировать, что происходит. Все происходило очень быстро, не по сценарию, не знали, за что зацепиться. Состояние аналога нокдауна в боксе. Не понимали, что происходит.

- Как вы восприняли решение Алекно при счете 0:2 переместить вас на позицию диагонального? В итоге то решение оказалось ключевым, вы стали самым результативным игроком финала, реализовав 28 атак из 49, набрав 31 очко.

- Я с радостью воспринял это решение, потому что понимал, что смогу получать больше передач и выплеснуть все, что накопилось. В турнир, в мяч, в соперника, наружу.

«НЕ ЖДУ ПЕРЕМЕН»

- Недавно в сети увидел материал, в котором писали про ваше нежелание снова выступать за «Белогорье» в случае возвращения в Россию. Насколько это правда? Вы полагаете, что в одну воду нельзя войти дважды?

- Я думаю, что в этом материале неверно интерпретировали мои слова. Я всегда прошу перед публикацией материала показывать мне его. Но вышло так, как вышло. А на деле я сказал лишь, что на данный момент я не вижу себя ни в каком российском клубе, в том числе и в «Белогорье», потому что у меня все хорошо в Японии. И я не хочу ничего менять, а дальше будет видно.

- Если не учитывать финал Олимпиады-2012, можете назвать ТОП-3 своих самых памятных матчей в карьере?

- 2013-й год, четвертьфинал чемпионата Европы со сборной Франции. Это был великолепный матч, сумасшедший по накалу. Мы выиграли 3:1. Все были в такой форме, что можно было бы играть, и пять, и десять, и двадцать партий. Когда встреча завершилась, еще было много сил, чтобы продолжить играть в таком же ритме.

Далее, финал чемпионата Европы-2013 со сборной Италии. Когда при счете 2:0 мы проиграли одну партию, я даже слегка порадовался, что можно продлить подольше момент игры. Я был уверен, что мы выиграем. И находиться на площадке и смаковать этот момент финала, было прекрасно.

Я помню все матчи плей-офф чемпионата России-2013, когда мы на зубах вытаскивали каждое очко. И это была ценная победа для каждого игрока команды.

«КОРОНАВИРУС ВО БЛАГО»

- Как вы пережили пандемию коронавируса?

- Хорошо пережил. Вдоволь наигрался в пляжный волейбол, провел несколько месяцев на песке, набрал физическую форму. В общем, я насладился этой пандемией. Спасибо коронавирусу, что у меня появилась такая возможность.

- Были ли у вас или может есть сейчас персоны в мире волейбола, кто остается неким ориентиром, человеком, которого вы уважаете, следуете его советам и т.д.

- Никогда не было кумиров. Мне нравились отдельные игроки. Но не в целом, а отдельные элементы их игры. Или жизненная позиция, или отношение к чему-либо, или мышление. Каждый человек по своему уникален, поэтому при знакомстве с новыми людьми я стараюсь научиться тому, чего мне не хватает, или тому, что мне нравится.

«ПОНИМАЮ ИБРАГИМОВИЧА»

- Наверняка вы строите планы на будущее. Есть какие-то ориентиры на тему – до скольких лет собираетесь играть? К примеру, в настоящее время 39-летний футболист Златан Ибрагимович рушит стереотипы и продолжает покорять одну из сильнейших лиг мира - итальянскую серию А. Вы как? Осталась еще мотивация и желание выступать?

- Таких планов нет. Я сейчас играю, я счастлив, находясь на площадке, и не знаю, сколько это продлится. Три, пять, десять, двадцать лет. Сколько смогу, столько и буду.

Мотивация простая – я занят любимым делом. Все естественно. Я понимаю Ибрагимовича, и разделяю его позицию.

А так слишком далеко не заглядываю, сейчас меня все устраивает. Хочу продолжать плыть по течению. Меня устраивает то течение, которое меня куда-то несет. Куда, будет видно.

- Вы можете себя представить в роли тренера? Или по душе иные роли – менеджера, технического директора? Или пока рано об этом думать?

- Честно, не знаю. Тренер? Вряд ли. Менеджер – тем более. Технический директор – еще более вряд ли. Будет день – будет пища.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир АЛЕКНО, главный тренер сборной России после победы на чемпионате Европы-2013:

- Мусэрский - это недосягаемый игрок, лучший не только в Европе, но и в мире благодаря своей работоспособности, желанию побеждать, выигрывать в каждом эпизоде.