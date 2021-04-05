Легенда «Белогорья» Мусэрский стал чемпионом Японии по волейболу!

Президент РФ Владимир Путин и олимпийский чемпион сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая звезда волейбольного клуба «Белогорье» Дмитрий Мусэрский стал чемпионом Японии в составе «Сантори Санбердз». Клуб из Осаки завоевал золото впервые с 2007 года.

В решающем матче «Сантори» одолел «Панасоник Пантерс» со счетом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20).

Реализовал 25 из 38 атак (65 процентов) и сделав три блока, Дмитрий набрал 28 очков.

Диагональный Мусэрский признан самым ценным игроком сезона. Кроме того, он получил приз лучшему подающему и в третий раз подряд попал в символическую сборную чемпионата Японии.

Напомним, что Мусэрский перешел в «Сантори» летом 2018 года после 13-ти сезонов в «Белогорье».

В составе белгородского клуба уроженец Макеевки завоевал восемь трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира в 2014-м году.