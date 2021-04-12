Вперед и ввысь!

Депутат и его коллеги из БРО КПРФ пожелали землякам новых ярких свершений.

Уважаемые белгородцы!

60 лет назад гражданин СССР, советский офицер, коммунист Юрий Гагарин вписал нетленную страницу в советскую и мировую историю.

То, о чём с древности мечтали люди, стало реальностью благодаря передовой идее наших учёных, острой мысли советских конструкторов, несравненной отваге первых космонавтов. Всего через 15 лет после кровопролитной разрушительной войны Советский Союз под руководством Коммунистической партии гордо совершил дерзновенный прыжок во Вселенную!

12 апреля 1961 года космическая ракета-носитель «Восток-1» с советским космонавтом на борту впервые в мировой истории совершила орбитальный полёт вокруг Земного шара. А спустя несколько лет в открытый космос вышел Алексей Леонов, техническую часть полета обеспечивал Павел Беляев. Имена этих летчиков-космонавтов в 1965 году были занесены в книгу почетных граждан Белгорода.

Сегодня, поздравляя космонавтов и исследователей, конструкторов и инженеров, рабочих и служащих авиакосмической отрасти, всех жителей Белгородской области с Международным днём космонавтики, желаем крепкого здоровья, мирного неба, добра, стабильности и достатка!

И пусть лучезарная гагаринская улыбка, его легендарное «Поехали!» станут путеводной звездой для новых исторических побед и ярких свершений!

Вместе, вперёд и ввысь - к народовластию и социализму!

Белгородский обком КПРФ,

депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов