«Открытие»: Белгород – в числе лидеров по выдаче ипотеки

Покупка недвижимости - по-прежнему приоритет для россиян.

Всего же в первом квартале года банк выдал жителям Центральной России на покупку недвижимости более 2 миллиардов рублей. В сравнении с 2020-м - общее количество оформленных кредитов увеличилось на 17%.

Банк запустил инновационный проект «Открытие. Недвижимость», благодаря которому клиент может в режиме онлайн подобрать квартиру у застройщиков – партнеров банка в любом регионе страны. К слову, любой ипотечный кредит можно оформить также дистанционно: подать заявку, документы, получить решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

В феврале 2021 года «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. По ипотечным программам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» можно приобрести жилье, как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку.