Вынесен приговор по делу о взрыве в многоквартирном доме под Белгородом

На момент обрушения в доме находилось 24 человека.

Напомним, в 2019 году в поселке Яковлево прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате происшествия два человека погибли, пятеро получили травмы. Также было уничтожено имущество жильцов рухнувшего дома на сумму более 24 миллионов рублей.

По данным следствия, причиной произошедшего стало нарушение безопасности при ведении работ по подключению потребителя к действующему газопроводу среднего давления. В результате газ по подземным коммуникациям попал в подвал жилого дома, что привело к взрыву с последующим пожаром и разрушением жилого дома.

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников газовой службы. По данным Следственного комитета России, они признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Все фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 5 лет. Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением газоопасных работ, сроком на 3 года.