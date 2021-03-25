Игорь Артамонов посетил медицинские учреждения Липецка

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«Это не первый наш визит в больницы и поликлиники и не последний. Мы будем посещать медицинские учреждения с определенной периодичностью. Сейчас обсуждаем, сколько дней в неделю руководитель управления здравоохранения будет находиться в медицинских организациях, а сколько - мой заместитель. Как минимум, два – три дня в неделю они должны быть в поликлиниках, больницах и оценивать их работу», - отметил Игорь Артамонов.

Первым пунктом объезда стала Липецкая городская детская больница на улице Ленина в Липецке. Она рассчитана на лечение 150 пациентов, здесь есть отделения для детей раннего возраста от 1 месяца до 3 лет, для детей с 3 до 17 лет, отделения реабилитации и санаторного лечения. Игорь Артамонов осмотрел залы механотерапии, физиотерапии, пищеблок, пообщался с родителями пациентов и сотрудниками медицинского учреждения.

Дальше глава региона посетил городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где познакомился с возможностями ожогового отделения. Это единственный центр в области, где оказывают помощь пациентам с термическими травами - ожогами, обморожениями, общим переохлаждением, электротравмами. Отделение оснащено флюдезирующими кроватями. Благодаря специальной воздушной подушке травмированная кожа пациента почти не соприкасается с плотной поверхностью, что ускоряет процесс заживления ран.

Также Игорь Артамонов познакомился с работой гематологического центра, который расположен в поликлинике №4. Как рассказал главный врач городской больницы №3 «Свободный Сокол» Николай Краснолуцкий, специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, внедряют новые программы лечения на основе разработок ведущих гематологических клиник. За помощью сюда обращаются жители всей области.

Игорь Артамонов поинтересовался у главного врача, сколько он получает обращений от пациентов и как их отрабатывает. Также он обратил внимание на таблички с телефонами главного врача и адресами социальных сетей, куда пациенты могут отправить жалобу. Они установлены на входе в больницу и поликлинику. Необходимо, чтобы такие информационные щиты размещались во всех медучреждениях области, отметил Игорь Артамонов. Главврач и его заместитель должны решать проблемы на месте.

«Мы уже говорили о модернизации первичного звена. Здесь очень многое надо делать. Поликлиника требует ремонта. Планировали начать его в 2023 году, но подумаем, что можно сделать быстрее и как оптимизировать все процессы», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.