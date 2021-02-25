ВТБ в Белгородской области нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза на 65%

Белгородчина, по данным ВТБ, входит в число регионов, где программа Минсельхоза наиболее востребована. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

За год ВТБ в области увеличил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза (Программе № 1528) на 65%, до 11,8 миллиарда. В целом по стране кредитный портфель Банка ВТБ (ПАО) в рамках программы вырос на 56% и превысил 190 миллиардов. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.

ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 миллиардов рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 миллиардов.

Белгородская область, по данным ВТБ, входит в число регионов, где программа Минсельхоза наиболее востребована. Объем финансирования за период ее действия здесь составил 14 миллиардов рублей. Среди регионов-лидеров также Воронежская область (28), Липецкая область (20), Волгоградская область (18), Ставропольский край (15) и Челябинская область (13).

Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 миллионов и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.

Льготная программа пользуется особым спросом у представителей сферы растениеводства. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку в целом по стране была реализована банком ВТБ более чем по 100 сделкам.

- Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528», при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 миллиарда рублей, – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.