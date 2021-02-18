Накануне Металлоинвест и Правительство области подписали программу социально-экономического партнерства на 2021 год объемом в 5,5 миллиарда рублей: 2 миллиарда – инвестиции Компании, 3,5 – Белгородской области.Подписи в документе поставили гендиректор Металлоинвеста Назим Эфендиев и врио губернатора региона Вячеслав Гладков.- Новая программа уникальна тем, что основная часть средств будет вложена в развитие двух территорий Белгородчины: Старого Оскола и Губкина, - рассказал Вячеслав Гладков. - Здесь живут и работают коллективы Металлоинвеста - сотрудники Лебединского ГОКа и ОЭМК. Для меня, как руководителя области, очень важно, чтобы все города региона были яркие, самобытные, активно развивались.Глава региона пояснил, что программа уделяет большое внимание развитию спорта, медицины, образования, проектам духовно-нравственного воспитания:- В этом году мы договорились с Алишером Бурхановичем Усмановым начать строительство образовательного центра в Старом Осколе. На основе лучших практик и образовательных программ мы хотим создать лучшую школу в стране. Кроме того, будет реализовано много проектов благоустройства - именно тех, которые ждут и желают сами горожане. Я уверен, что за этот год наши города очень изменятся!- Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова входят в число крупнейших налогоплательщиков Белгородской области: в 2020 году в консолидированный бюджет области было перечислено почти 17 миллиардов рублей налогов и сборов, – отметил Назим Эфендиев. – Металлоинвест также выступает надежным партнером в развитии социальной инфраструктуры – сотрудничеству Компании с Белгородской областью в рамках СЭП исполнилось 10 лет. За этот период проделана большая работа. Мы гордимся тем, что наши города с каждым годом становятся всё более современными, привлекательными и удобными для жизни – это наша стратегическая задача.Более 250 миллионов рублей истратят на приобретение оборудования для Старооскольских окружной больницы Святителя Луки Крымского, Городской детской поликлиники №3, Губкинских ЦРБ и городской детской больницы. В сфере образования - будет оказана поддержка филиалам НИТУ «МИСиС» и Губкинскому горно-политехническому колледжу.В Старом Осколе продолжат работы по реконструкции набережной реки Оскол, благоустройству Парка Победы. По итогам голосования горожан начнется работа над набережной реки Осколец. А в Губкине займутся городским пляжем, куда область, со своей стороны, вложит 57 миллионов рублей.260 миллионов направят на ремонт школ и детских садов Старого Оскола. Откроются отделения хоккея и фигурного катания, поддержку получит проект «Регби детям» от участников грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» (а в Губкине - проект оказания помощи детям с ментальными нарушениями «Синий кот»). 120 миллионов рублей пойдет на благоустройство дворовых территорий в северо-восточной части города.Важным проектом в Губкине станет строительство бассейна. Это – инициатива жителей, поддержанная Вячеславом Гладковым. Металлоинвест в текущем году профинансирует разработку проектной документации и начало строительства на 150 миллионов рублей.Что касается Правительства Белгородской области, оно направит более 2 миллиардов на развитие дорожно-транспортной системы, строительство, реконструкцию и капремонт объектов социальной сферы в Старом Осколе; в Губкине - более 800 миллионов.В Старом Осколе будет проведен капремонт ливневых канализаций на улицах Прядченко и Пролетарская, мемориального комплекса землякам-воинам. В Губкине - капремонт средней школы №7, строительство детской школы искусств, Дворца бракосочетания, сетей наружного освещения и другое.