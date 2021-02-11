В мероприятии принимают участие руководители исполнительных аппаратов Обществ, директора филиалов 20-ти регионов присутствия компаний и их дочерних обществ, начальники Цифровых районов электрических сетей, а также представители структурных подразделений филиалов, отвечающих за развитие дополнительных услуг.К участникам коллегии со вступительным словом обратился генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Глава энергокомпаний подвел итоги работы Обществ в ушедшем году и обозначил ключевые приоритеты на 2021-й. Игорь Маковский подчеркнул, что, начиная с весны, когда была объявлена пандемия, компании работали в режиме антикризисного менеджмента. На территории всех 20 регионов присутствия компаний существенно изменился ландшафт нагрузок, структура полезного отпуска из-за простоя деятельности крупных промышленных предприятий.- Благодаря скрупулёзному мониторингу ситуации, оперативному реагированию на внешние изменения через корректировку параметров операционного бюджета удалось сохранить финансовую устойчивость и завершить год с достойными показателями, превысив итоги 2019 года, - отметил Игорь Маковский.Генеральный директор отметил, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнили поставленные стратегические задачи по снижению потерь, увеличению нетарифной выручки и повышению производительности труда. Своевременно и в полном объеме проведена подготовка к зиме, исполнены производственные программы. Отдельно Игорь Маковский остановился на результатах работы в сфере дополнительных услуг. В 2020 году совокупная выручка «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» от дополнительных услуг составила более 3,5 млрд рублей. Ключевой задачей 2021 года станет значительное повышение объемов выручки от рыночных услуг.- Мы нацелены на то, чтобы кардинально изменить подходы к взаимодействию с нашими потребителями. Все эти цели и задачи включены в программу развития дополнительных услуг сервисов наших Обществ. Новая энергетика точно должна быть клиентоориенитрованной, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Будет продолжено совершенствование каналов и механизмов обратной связи, в том числе за счет ускоренного развития интерактивных сервисов и цифровизации электросетевого комплекса.В рамках Коллегии была организована экскурсия на цифровые объекты филиала «Нижновэнерго» – подстанцию 110 кВ «Выездное» и Арзамасский городской диспетчерский пункт. Также участники мероприятия осмотрели Шуховскую башню на Оке — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, реконструкция которой была проведена по инициативе группы компаний «Россети».