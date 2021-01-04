Возлюбленные о Господевсе верные чада Русской Православной Церкви,живущие на просторах Святого Белогорья!В мироспасительный праздник Рождества Христова мы прославляем родившегося Богомладенца Христа как Всесильного Бога, Который есть Свет, воссиявший для людей, живущих во тьме. По слову пророка Исаии, воплотившийся Спаситель мира пришел, чтобы утвердить справедливость, праведность и дать нам великую радость (Ис. 9: 2-7). Поэтому каждый из нас при встрече с родившимся Богомладенцем ждет чудесных перемен в своей жизни, обретения мира в душе, благополучия в семье и благоденствия в стране!Само Рождество Христово – это Чудо из чудес. В христианском понимании чудо – это не нарушение законов бренного мира, а восстановление законов Царствия Божия (митрополит Антоний Сурожский). Главным для нас является духовная основа чуда – ведь это свидетельство присутствия Бога в нашей жизни. И совершаются чудеса там, где в сердцах людей присутствует вера. Без веры невозможно наше спасение, духовное и физическое обновление.По свидетельству апостола Павла, Бог обозначает Свое присутствие в мире знаками, чудесами, многообразными дивными делами и дарами Святого Духа. И люди получают эти бесценные дары по воле Отца Небесного (Евр. 2: 4). Но как стать достойными их получателями? Прежде всего, нам необходимо открыть двери своего сердца и впустить в него Христа. Принять Христа в свое сердце означает исправить свой жизненный путь согласно Божиим заповедям и поступать с ближними так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали.Уходящий 2020 год стал для всего человечества годом испытания нашей веры, надежды и любви во Христе. Цифровая трансформация современного общества, стремительное распространение болезненного поветрия, безвременная потеря близких могли ввергнуть в состояние безнадежности и уныния. Но мы, несмотря ни на что, совершали богослужения, участвовали в таинствах Церкви и неизменно повторяли: «С нами Бог!» И Бог нас не оставил! Никакие преграды не смогли нас остановить в Его прославлении, совершении богослужений, и мы научились побеждать страх, который является «топливом» для распространения болезней.Человечество само создало угрозы для своего существования и до сих пор не покаялось в этом. Никто даже не ищет виновников, устроивших «инфекционный апокалипсис». Само слово апокалипсис означает в переводе с греческого – откровение, снятие покрова, и когда-нибудь мы всё равно узнаем правду о происходящем с нами сегодня. Будем же молиться о том, чтобы Господь открыл нам Небесные тайны, которые объясняют сегодняшнюю реальность, и благословил нас поступать согласно заповеди: «имейте мир со всеми» (Евр. 12: 14), веры не умаляйте, «духа не угашайте, пророчества не уничижайте...» (1 Фес. 5: 19-20).Возлюбленные о Господе братья и сестры! Вступая в Новолетие благости Божией – 2021 год, мы взираем с надеждой на Спасителя мира, наши молитвенные обращения устремлены к Богомладенцу о том, чтобы земля Святого Белогорья стала местом, где «милость и верность встретятся, справедливость и мир расцелуются, верность произрастет из земли.., Господь ниспошлет благо...» (Пс. 84: 11-13). «Господи, научи нас молиться друг за друга и терпеливо носить бремена и тяготы друг друга! Узами нерушимыя любви Твоея, соедини нас с досточтимыми патриархом и епископами, как послушных овец единого стада с возлюбленными пастырями...»В воплощении Богомладенца Христа «явилось человеколюбие Бога» (Тит. 3: 4), будем же и мы любовью врачевать наши «напрасные страхи», греховные немощи и ответим на любовь Божию благодарственными молитвами и делами милосердия. Господь явился среди нас, понял нас, стал подобным нам во всем, кроме греха, и согревает нас светом Своего милосердия.Молитвенно желаю вам духовной и телесной крепости, радости и любви! Молюсь о прекращении всяческих напастей в 2021 году, да будет на земле мир и в человеках благоволение! (Лк. 2: 14)Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский,Глава Белгородской митрополии