2020-06-19T12:28:34+03:00
Общество

В Воронежской области законодательно усовершенствовали процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма

Поправками была, в том числе, установлена возможность увеличения границы нормы площади предоставляемого жилого помещения, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках 58-го заседания регионального парламента были внесены изменения в закон Воронежской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма».

.

.

– Жилищный кодекс РФ дает регионам право предусматривать местным законом порядок предоставления жилых помещений по договорам соцнайма. Что и было реализовано Воронежской областной Думой. Поправки были разработаны с целью решения жилищной проблемы граждан, состоящих на учете для обеспечения жильем из жилищного фонда Воронежской области, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как отметил Владимир Нетёсов, по состоянию на 1 апреля текущего года в департаменте соцзащиты региона приняты на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем по договорам социального найма 1209 человек. В том числе и 84 гражданина, имеющих право на предоставление такого жилья вне очереди (сегодня, по Жилищному кодексу к ним относятся лицам, чье жилье непригодно для проживания, а также люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями). Всего же в Воронежской области определено более 25 льготных категорий граждан, которые имеют право на получение жилых помещений из соответствующего фонда региона.

Очередь на получение такого жилья в области двигалась низкими темпами, поскольку строящиеся сегодня квартиры имеют большие размеры, чем существующие нормативы для различных льготных категорий граждан.

.

.

Внесенными в региональное законодательство изменениями предусмотрен более эффективный регламент предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе за счет того, что была установлена возможность увеличения границы нормы площади предоставляемого жилого помещения. Теперь одинокого проживающим льготникам могут предложить в социальный найм жилье общей площадью от 33 до 41,9 кв.м., семьям, состоящим из двух человек от 42 до 53,9 кв. м, а многодетным семьям – от 18 до 36 кв.м. на человека. Также закон дополнен новым положением: в случае отсутствия в жилищном фонде Воронежской области незаселенных жилых помещений общей площадью, соответствующей норме предоставления, допускается отклонение ее размера в сторону уменьшения (но только с письменного согласия самих граждан). При этом площадь предоставляемого жилого помещения на каждого члена семьи должна быть не менее учетной нормы на одного человека – в Воронежской области это 11 кв.м.

Законодательная новация ускорит процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма в регионе.

.

.

– Уже можно совершенно уверено говорить о реалиях сегодняшнего дня, на которые положительным образом повлияет данное законодательное решение. Министерство обороны РФ передало в собственность региона свыше 50 жилых помещений большой площади, находящихся в Воронеже и Новой Усмани. Поправки позволят предоставить их многодетным семьям, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, уже не первый год, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области законодательно усовершенствовали процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма
Поправками была, в том числе, установлена возможность увеличения границы нормы площади предоставляемого жилого помещения, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Дворовые кошки не должны оказаться в опасности!
Калужский депутат Александр Бычков обратился с открытым письмом к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву в связи с разрабатываемым нормативно-правовым документом, который закрывает доступ в подвалы домов безнадзорным кошкам
Новости 24
Белгородца осудили за сутенерство
Белгородец оплатил крупный долг по алиментам только после ареста банковских счетов
В Шебекинском округе благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
В Белгородской области не заскучаешь: ожидается сильная жара, порывистый ветер и грозы
Белгородский чиновник дочерней компании РЖД осужден за крупную взятку
Старооскольская строительная организация заплатила долг и штраф за несвоевременную оплату
На вооружение белгородских добровольцев-пожарных поступило новое оборудование
Убил и закопал: в Шебекинском округе старший брат убил младшего
Фитнес-центры, бассейны, аквапарк и ледовые арены Белгородской области начнут работать с 20 июня
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
В Белгороде памятник князю Владимиру засветится по ночам, а на стометровке появится "Девочка с гусем"
Подарок для врачей больниц Губкинского городского округа
Гости из столицы отныне могут свободно въезжать в Белгородскую область
В Губкине полицейские раскрыли мошенничество в сфере кредитования
В Грайвороне Белгородской области спасатели пришли на помощь котенку
В Старом Осколе с территории сельхозпредприятия умыкнули семена зерновых
В Белгородской области по факту гибели семьи в ДТП возбудили уголовное дело
В Белгородской области водитель «БМВ» погиб, врезавшись в торговый центр
В Белгородском детском саду коронавирусом заболели двое малышей
Белгородца осудили за попытку убийства своего приятеля
В жару жители Разумного Белгородского района сидят без воды
У белгородских спасателей коронавирус не пройдет
Полиция установила личности погибших в страшном ДТП под Белгородом - среди них 9-летняя девочка
В Белгороде судебные приставы взыскали с автоледи 30 тысяч рублей
В Белгородской области произошло второе за сутки смертельное ДТП