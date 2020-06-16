Tele2 подготовила сеть к летнему сезону

Это позволит абонентам пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростного интернета в популярных загородных направлениях.

Для обеспечения белгородских абонентов стабильной связью техническая служба Tele2 к летнему сезону провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории региона. Модернизация сетевой инфраструктуры затронула все районы Белгородской области. С учетом роста трафика и предполагаемых высоких нагрузок сеть была расширена и оптимизирована в тех локациях, где в летнее время увеличивается число приезжающих.

Сетевая инфраструктура Tele2 была усилена новыми объектами связи в Белгороде, Новом Осколе, Шебекине и еще 5 населенных пунктах Белгородской области. В регионе также было увеличено число базовых станций с поддержкой LTE. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала, увеличить емкость сети и скорость передачи данных. Кроме того, техническая служба модернизировала сетевое оборудование и улучшила покрытие во многих популярных у белгородцев местах отдыха, например, в парке Победы и «Пикник-парке», а также вдоль транспортных магистралей.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи Tele2 доступны 99% жителей Белгородской области. Сеть 3G покрывает 96% населения, в зоне устойчивого покрытия 4G проживают 98% жителей региона.

Алексей Соловьев, технический директор белгородского филиала Tele2:

«В этом году можно говорить о более раннем начале дачного сезона, поскольку многие городские жители решили провести период самоизоляции за городом. Основной вектор развития сети сместился из областного центра в дачные поселки – вслед за потоком миграции жителей. Анализируя модель поведения потребителей, мы оперативно усилили сеть там, где наши абоненты раньше не пользовались мобильным интернетом в таких объемах, и продолжаем пристально следить за распределением трафика и пропускной способностью каналов связи. Наша гибкая инфраструктура отлично справляется с повышенными нагрузками и регулярно доказывает свою работоспособность. В ближайшее время мы планируем реализовать еще ряд мероприятий по развитию сети, чтобы обеспечить наших абонентов качественными услугами мобильной связи и сделать их отдых более комфортным».