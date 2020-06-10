2020-06-10T17:46:57+03:00
Общество

В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары

Компания, в партнерстве с МКК «Кредит Лайн», запустила сервис кредитования нерезидентов РФ при покупке абонентского оборудования и аксессуаров
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Воспользоваться предложением и получить кредит на весь ассортимент товаров в салонах связи оператора могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и создает для своих клиентов выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Новый сервис кредитования для жителей стран СНГ заработал в розничной сети оператора по всей стране, в том числе во всех салонах связи Tele2 в Белгородской области. Предложение распространяется на весь представленный в салонах ассортимент: смартфоны, планшеты, «умные вещи» − часы, наушники, аксессуары. Кредит предоставляется на срок до полугода под 5,2% в месяц, а его максимальная сумма составляет 35 000 рублей.

Для того, чтобы получить заем, получателю-нерезиденту необходимо внести 30% от стоимости приобретаемого устройства, а также быть зарегистрированным на территории РФ и официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня в фирменной рознице Tele2 в кредит приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Чаще всего в кредит в салонах связи приобретают устройства брендов Samsung и Xiaomi.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 продолжает расширять ассортимент доступных сервисов для своих клиентов. В период самоизоляции мы внедрили множество полезных услуг, которые учитывают новые потребности абонентов. Еще один шаг в этом направлении − сервис кредитования, который дает возможность приобрести современные смартфоны и аксессуары на привлекательных условиях иностранным гражданам, живущим и работающим в России. Уверен, что новый сервис поможет им оставаться на связи с родными и близкими, что особенно ценно в период вынужденных ограничений».

Заем в рамках данной программы предоставляет партнер Tele2 − ООО «МКК «Кредит Лайн», работающий под брендом Paylate.ru (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120150001955).

ИСТОЧНИК KP.RU

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