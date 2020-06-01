Пронесшийся над Белгородом ураган срывал крыши домов и валил деревья

Первый день лета встретил белгородцев ураганным ветром, ливнем и градом. Как рассказали в ГУ МЧС по Белгородской области, 1 июня порывы ветра достигали 18 м/секунду. Больше всего от ливня и урагана досталось жителям поселка Северный. Непогода повредила крыши 3-этажных домов на улице Центральной, №2 (оторвана над одним подъездом), а также в домах № 1, 3 и 4. Также частично пострадали кровли домов №8 и №11, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Ураган в Белгороде.

Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как смерч, который обрушился на остановку в поселке Северном, повалил деревья прямо на проезжую часть дороги.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

В самом Белгороде ураган также повалил деревья, повредил крышу психоневрологической больницы и оборвал линии электропередачи. В пресс-службе мэрии уточнили, что ветер бушевал больше всего на улицах Кутузова, Новой, в районе 2-го Тополиного переулка. Теперь последствия непогоды устраняют спасатели, на помощь к ним пришли сотрудники Белгорблагоустройства.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Напомним, в минувшие выходные спасатели также участвовали в устранении последствий непогоды в нескольких районах области. Также они откачивали воду в районе остановки возле торгово-развлекательного центра «РИО», во дворе многоквартирного дома на улице Челюскинцев.