Белгородские сотрудники МЧС помогли устранить последствия непогоды в регионе

31 Май 2020 2020-05-31T13:01:15+03:00

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Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области принимают активное участие в устранении последствий неблагоприятных погодных условий. Так, в Главное управление поступила информация о 5 случаях падения деревьев в разных районов области. Спасатели помогли убрать их с дороги.

29 мая около 23.00 очевидец, позвонивший по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», сообщил, что на автодороге «Белгород – Новый Оскол» в Корочанском районе из-за сильных порывов ветра на проезжую часть упали три дерева. К месту выехали подразделения поисково-спасательной службы области и представители филиала ОАО «Автодорстрой подрядчик», которые распилили и убрали деревья с проезжей части.

Чуть позже в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок из Прохоровского района. Очевидец сообщил, что в районе села Широкое два дерева упали на обочину автодороги «Прохоровка – Скородное». К месту происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 30, сотрудниками ГИБДД и представители ООО «БелЗнак», которые устранили последствия непогоды.

Около полуночи еще один очевидец сообщил о падении дерева на проезжую часть автодороги «Ближний - Орловка» в Белгородском районе. А другой звонивший сообщил о падении деревьев на проезжую часть в селах Беленькое и Красный Куток Борисовского района. Для устранения последствий происшествия привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 17.

Еще одно сообщение о падении дерева на проезжую часть поступило 30 мая в 00 часов 23 минуты из села Крапивное Шебекинского городского округа. На место происшествия выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 12.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Кроме того, в течение суток спасатели откивали воду с проезжей части улиц, которые расположены в низменных участках местности. Так, 29 мая в 22 часа 45 в Белгороде по проспекту Богдана Хмельницкого была подтоплена проезжая часть в районе остановочного комплекса торгового центра «РИО». На устранение подтопления выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 4, спасатели Белгород и поисково-спасательной службой области. Устраняли спасатели Белгорода и подтопление на улице Челюскинцев областного центра во дворе многоквартирного жилого дома.

Также 30 мая в 1 час 30 минут в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступило сообщение о том, что в результате сильных порывов ветра была частично повреждена кровля одного из корпусов Борисовской центральной районной больницы. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала и пациентов не потребовалась; жизнедеятельность, электроснабжение и газоснабжение не было нарушено, больница работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU