2020-05-14T17:20:00+03:00
Общество

Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России

Сервис добровольного sms-информирования абсолютно бесплатный для пользователей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Билайн совместно с экспертами в сфере пчеловодства и специалистами по вопросам сохранения биоразнообразия объявляет о запуске информационнойплатформыобмена данными между фермерами и пчеловодами призванную сократить риски массовой гибели пчел на территории России.

Информационная платформа«Спаси пчел» основана на обобщении опыта взаимодействия пчеловодов и фермеров в ряде регионов России, является бесплатной для всех пользователей и представляет собой сервис добровольного sms-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений.

Согласно исследованиям ученых**, одной из основных причин гибели насекомых-опылителей является неправильное применение пестицидов, в том числе, с содержанием неоникотиноидов*, часто используемых для обработки рапса.

Для России основным опылителем является медоносная пчела, и в 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тыс. В 2019 году в ряде регионов доля погибших пчёл в некоторых семьях доходила до 40% (при среднем многолетнем значении гибели в 10-12% от общего количества пчёл в семье).

По данным ряда зарубежных исследований, если сейчас не начать поиск эффективного решения, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны,а также окажет серьезное влияние на социально-экономический контекст – от значимого сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до сокращения рабочих мест и угрозы голода.

Оценив серьезность угрозы в контексте влияния на биоразнообразие, устойчивость сельского хозяйства и неизбежных социально-экономических последствий, Билайн принял решение о необходимости доработки информационной платформы «Спаси пчел» для того, чтобы масштабировать ее ресурс и способствовать более эффективному функционированию в масштабах всей страны.

Принцип работы платформы заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений. Билайн, присоединившись к проекту, берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами, совершенствованию платформы с учетом появившихся требований и будущего развития вопроса, в том числе с точки зрения регуляторных требований.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод в свою очередь получает sms-оповещение, если его пасека находитсяв радиусе 7 км от обрабатываемого поля.

Опыт пчеловодов, уже пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно производить как минимум за 3 дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пестицидами. Например, перевезти ульи в безопасное место. Регистрация и информирование об обработке полей будет добровольным.

Ирина Лебедева, вице-президент по клиентскому опыту ПАО «ВымпелКом»:

- «Мы понимаем важность и серьезность проблемы, которая при неблагоприятном развитии может значительно повлиять на все сферы нашей жизни и в конечном итоге, на общество, в котором будут жить наши дети. Мы верим, что с помощью технологий можно добиться значимого прогресса и «переломить» текущую ситуацию».

Для достижения большего эффекта Билайн планирует запустить таргетированную коммуникационную кампанию, направленную на представителей сельскохозяйственного бизнеса и владельцев пасек.

Программа поддержки работы платформы со стороны ПАО «ВымпелКом» рассчитана как минимум на 3 года, в ходе которых планируется провести оценку социально-экономического воздействия от запуска решения. В дальнейшем компания планирует передать управление ресурсом заинтересованным сторонам, в числе которых может быть и государство.

Фото предоставлено компанией Билайн

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончался еще один пациент
Белгородские приставы взыскали штраф за дачу взятки представителю власти
ВТБ увеличивает начисления на остаток по рублевому счету для пенсионеров
Под Белгородом пьяный мужчина украл десятиметровый баннер
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей
Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей
На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени