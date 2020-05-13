Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 13 мая 2020: Половина коечного фонда для инфицированных уже занята

Многие белгородцы послабление режима самоизоляции с 12 мая восприняли, как конец самой изоляции. И зря. Как рассказала на очередном брифинге первый заместитель регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова, на данный момент из 824 коек для лечения пациентов с COVID-19, занято 48 процентов. И недавно к ним добавили еще 50 в инфекционном стационаре Старого Оскола.

Пациентов с COVID-19 и тех, у кого подозревают инфицирование, содержат на разных этажах

По данным областного оперативного штаба на 12 мая в Белгородской области зарегистрировано 852 заболевших. Из них — 124 человека в Старооскольском городском округе. На брифинге высказывали озабоченность ростом заболеваний в этом округе и тем, что Старооскольский муниципалитет граничит с территориями, где также наблюдается рост числа заболевших.

Подчеркивалось, что 48 процентов коек сегодня занимают не только те, у кого COVID-19 подтвержден после исследований, но и те, у кого только подозревают инфицирование. К таким относят пациентов, которые по эпидемиологическому анамнезу могут быть зараженными. Это люди, которые либо контактировали с заболевшими, либо вернувшиеся из неблагоприятных территорий, которые имеют клинические проявления ОРВИ, бронхита, пневмонии.

Таких пациентов также содержат в стационарах и отводят для них специально подготовленные койки для инфицированных новым коронавирусом. Но потоки подозреваемых на заболевание COVID-19 и пациентов с подтвержденным диагнозом на медицинских площадках обязательно разводят. Пациентов госпитализируют в разные здания или на разные этажи, чтобы не было пересечения по циркуляции воздуха.

В Старооскольском городском округе фиксируется высокий уровень заболеваемости

В Старом Осколе COVID-19 подтвердился еще у 16 сотрудников курской птицефабрики. Обследования прошли все 63 контактных человека, при этом у 16 из них анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

В результате 5 были госпитализированы, а остальные 11 проходят лечение в общежитии, где они жили до этого и где не так давно разразился скандал после обращение жильцов общежития к депутату областной Думы Анастасии Байбиковой.

Согласно методическим рекомендациям наблюдения лиц в амбулаторных условиях, очередные контрольные обследования находящиеся под наблюдением пройдут 14 и 16 мая. И если будут дважды получены отрицательные результаты, пациентов признают здоровыми и они смогут вернуться к работе.

Напомним, 67 сотрудников курской птицефабрики заселились в общежитие 15 апреля и буквально через несколько дней у 4 была обнаружена коронавирусная инфекция.