Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 9 мая 2020: Переполох в курином хозяйстве

Увы, совсем не праздничная информация: в Старом Осколе COVID-19 подтвержден у 4 сотрудников курской птицефабрики, которые жилы в общежитии Старого Оскола. Об этом на прошедшем брифинге сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. История заражения уже успела обрасти слухами, домыслами, а главное — вскрылись проблемы, о которых вроде и не принято говорить сейчас вслух, ведь регион героически преодолевает проблему распространения коронавирусной инфекции, а тут — такая неприглядная история, настоящий переполох в курином хозяйстве.

Без домыслов и слухов со слов главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко

Как написал в ночь с 7 на 8 мая глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко на своей странице в соцсети, «чтобы избежать домыслов и слухов, я даю вам полную картину того, что там происходит».

И далее глава рассказывает, что старооскольское общежитие предоставляло услуги проживания персоналу курской фабрики, который работает в Горшеченском районе Курской области. Люди ежедневно доставлялись на работу служебными автобусами.

Еще в апреле один из сотрудников обратился за скорой медицинской помощью с повышенной температурой. У него выявилась коронавирусная инфекция. Было принято решение протестировать на COVID-19 всех живущих в общежитии. Диагноз подтвердился еще у нескольких человек, которых госпитализировали.

«За состоянием тех, кто остался в общежитии, следит отдельный врач Старооскольской окружной больницы Луки Крымского, так как они могли контактировать с зараженными. Также организована дезинфекция всех комнат. Проживавшие были обеспечены средствами индивидуальной защиты и личной гигиены», - пишет Александр Сергиенко.

Также глава горокруга сообщал, что для обеспечения питания проживающих был заключен договор с одним из индивидуальных предпринимателей. И что во время самоизоляции в общежитии были зафиксированы многочисленные нарушения общественного порядка, в том числе неоднократные попытки нарушения карантинного режима. А потому полиция взяла объект под непрерывное наблюдение.

Из информации, озвученной на брифинге 8 мая

15 апреля в одной из гостиниц Старого Оскола поселилась 67 сотрудников одного из курских филиалов птицефабрики. Среди них были жители Московской, Тульской и Орловской областей, а также граждане Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

С 17 по 19 апреля двое работавших на птицефабрике обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния и признаками ОРВИ. Коронавирусная инфекция у них подтвердилась. Когда же обследовали всех, было выявлено еще двое заболевших. Их направили на лечение в Старооскольскую окружную больницу, а остальных 63 человек оставили на карантине, как контактных, на 14 дней .

На 10-й день был взят обязательный анализ. 47 человек, получивших отрицательный результат, отпустили, они уже уехали по домам. А 16 контактных, результаты тестов которых были сомнительными, еще остались.

На брифинге отмечалось, что так как индивидуальный предприниматель, организовавший проживание группы людей, не смог организовать должные условия для карантина, эту обязанность на себя взяли органы местного самоуправления. Они организовали охрану территории, чтобы заблокировать возможное распространение инфекции, а также дважды в день предоставляли питание в одноразовой посуде.

Подчеркивалось, что все обязательства, которые на себя взяла администрации, будут выполняться до тех пор, пока по всем оставшимся проживающим не будут получены отрицательные результаты анализов.

И еще одно - в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего проживание сотрудников птицефабрики, правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет вынесено решение.

«Нас держали вместе — и больных, и здоровых», - говорит одна из работниц

Бывшая сотрудница предприятия Н. уже покинула стены общежития, где, по ее словам, провела в заточении без нормальной еды и лекарств и нормальных условий несколько недель. Ехала на заработки, так как предлагали неплохую зарплату, а оказалась заложником, как и другие рабочие, коронавирусного скандала.

Н. рассказала, что когда на предприятии был выявлен факт заражения CОViD-19, всех отправили на принудительный карантин. Но только изолировали всех вместе — и больных, и здоровых. Это произошло 19 апреля. Никому не дали возможности не только покинуть здание, но и не предоставили средств индивидуальной защиты и возможности купить еду и лекарства. Общежитие взяли в оцепление, а утром приехали медики, чтобы взять у всех тест на коронавирус. 20 апреля им предъявили постановление главного санитарного врача Старого Оскола, в котором было сказано, что все изолированы на 14 дней.

Спустя несколько дней изолируемым все же выдали на восьмерых по одной курице, килограмму картофеля, макарон и кое-что из овощей, объяснив, что эти запасы выданы на три-четыре дня. Жили в 12-метровых комнатах по 6-12 человек. На всех — три туалета и столько же душевых, одна кухня и двумя плитами. Санобработку проводили один раз после того, как был объявлен карантин. Пускали только медицинских работников, чтобы проверить состояние здоровья.

Ситуация изменилась после 25 апреля, когда удалось обратиться через помощника к депутату областной Думы Анастасие Байбиковой. Появились продукты, с фабрики дважды в день стали привозить обед и ужин.

Депутат Белгородской областной думы Анастасия Байбикова обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей, в Генеральную прокуратуру и к главе администрации Старого Оскола, чтобы они оказали содействие работникам фабрики в сложившейся ситуации. И дали оценку действиям тех, кто виновен в сложившейся ситуации.