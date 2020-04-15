Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе

Самоизоляция – это лучшее решение при нынешней сложной эпидемиологической ситуации. Однако когда дома находится вся семья, это влечет за собой большой расход электроэнергии. Ведь на полную мощность работают бытовые приборы, компьютеры и планшеты, чаще используется освещение.

Как же сберечь электроэнергию? На этот вопрос и предлагается ответить участникам конкурса. В частности, АО «Белгородэнергосбыт» приглашает жителей региона поделиться своим опытом в рамках объявленного с 20 апреля по 20 мая 2020 года семейного конкурса «Энергосбережение – народное движение». Он проводится в четырех номинациях: рисунок, плакат, карикатура, энергоэффективная символика.

Итак, что важно запомнить?

Во-первых, надо обязательно зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф.

Во-вторых, предоставить на конкурс работу. Сканированные (сфотографированные) работы в формате jpg или pdf, общим объемом не более 15 Мб принимаются по электронной почте mashina_la@belsbyt.ru. Оригиналы работ в формате А4 после объявления в СМИ о том, что компания возобновляет очное обслуживание клиентов, нужно представить в центральный офис: 308009, г. Белгород, ул. Чумичова, 37, каб.103.

В-третьих, важно составить сопроводительное письмо с указанием названия работы и номинации конкурса; Ф.И.О. и возраст автора, место учебы (работы); домашний адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты.

21 мая 2020 года оргкомитет определит победителей, а о дате проведения в центральном офисе АО «Белгородэнергосбыт» церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Победители в четырех номинациях, а также 15 наиболее активных участников будут награждены подарочными сертификатами. Лучшие работы опубликуют на сайте белгородэнергосбыт.рф и на городских информационных порталах. А еще - выпустят плакаты «Энергосбережение – народное движение», которые разместят на участках сбытовой компании по всей Белгородской области.

Больше подробностей об условиях конкурса – на сайте: http://belsbyt.ru/news/company/27415.html