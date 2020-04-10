Губернатор Белгородской области разрешил работать целому ряду предприятий

Постановление №147, которым 9 апреля 2020 года губернатор Белгородской области Евгений Савченко разрешил работу целому ряду предприятий региона, некоторые расценили, как отмену режима самоизоляции и как прямое нарушение указа Президента РФ о запрещении деятельности организаций во время нерабочего периода.

Требования к работающим организациям будут самыми жесткими

При этом в своем обращении к белгородцам Евгений Савченко четко заявил, что требования к организациям, которые могут начать работать с 9 апреля, будут самыми жесткими. Так, к примеру, продуктовые магазины обязаны создать условия, в которых на одного человека в помещении должно быть не менее 4-х квадратных метров. Они также должны обеспечить условия социального дистанцирования, минимизировать очереди и скопление посетителей. Руководство организации должно контролировать температуру сотрудников, а сами сотрудники должны быть обеспечены одноразовыми масками, антибактериальными салфетками и антисептиками. Также работодатели обязаны обеспечить преимущественно дистанционный режим работы инвалидам, беременным, многодетным женщинам и женщинам с детьми до 7 лет и по возможности сократить число работников до минимума.

Работодатель несет персональную ответственность не только за здоровье сотрудника, но и за его жизнь

Проверять, как будут выполняться эти требования, будут также строго. Правда, пока не явно, как будут наказывать нарушителей. Но что наказания последуют — это несомненно. В правительстве объяснили, что будут контролировать работающие организации сами, а также рассчитывают на горячую линию. На нее могут обратиться как сотрудники организаций, где нарушаются оговоренные условия, так и рядовые граждане.

Губернатор Евгений Савченко, обращаясь к работодателям, сказал, что каждый из них несет персональную ответственность не только за здоровье, но и человеческую жизнь.

Напомним, что в области по прежнему запрещены любые массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и прочие. Остается закрытым доступ граждан в парки, сады, скверы, рекреационные зоны. До конца апреля не будут работать ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры для взрослых и детей, организации досуга и все структуры, связанные с активным отдыхом.

Также сохраняется запрет и на работу общепита. По прежнему этот бизнес может вести свою работу только через дистанционную торговлю (на вынос и доставку на дом), то есть без запуска клиентов в свои залы.

Целому ряду организаций по прежнему запрещено работать до конца апреля

Закрытыми остаются кальянные, ломбарды, микрофинансовые организации, косметологические, СПА и массажные салоны, бани, фитнес-центры, спортзалы и иные предприятия сферы услуг, где обязательно физическое присутствие гражданина. Правда, из этого перечня исключены услуги, которые оказываются на основании лицензии на медицинскую деятельность.

В торгово-развлекательных центрах продолжат работу магазины товаров первой необходимости, зоотоваров, продовольствия.

Напомним, что только за прошлые сутки число заболевших в области увеличилось на 8 человек и теперь общее количество составляет 26 белгородцев.