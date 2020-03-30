2020-03-30T22:41:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Белгородской области ввели режим самоизоляции в регионе

Режим всеобщей самоизоляции ввел губернатор Евгений Савченко
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские власти рекомендовали жителям области уйти на самоизоляцию.Белгородские власти рекомендовали жителям области уйти на самоизоляцию.Фото: "КП" Архив
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Режим самоизоляции в Белгородской области ввел губернатор Евгений Савченко. Он подписал соответствующее постановление. В отличие от столицы, а также Липецкой и Курской областей, где введены аналогичные ограничения, в Белгородском регионе самоизоляция носит не обязательный, а рекомендательный характер жителям от властей.

Документ содержит основные рекомендации белгородцам. А именно:

- соблюдать в общественный местах и общественном транспорте дистанцию до других не менее 1,5 метров;

- не покидать места проживания за исключением: случаев обращения за экстренной медпомощью в случае прямой угрозы жизни и здоровью, необходимости следования на работу, в магазин или аптеку, выгула собак на расстоянии до 100 метров, выноса коммунально-бытовых отходов.

При этом работодателей обязали: не допускать на рабочее место сотрудников, которые проживают с самоизолированными, сотрудников старше 65 лет; перевести самоизолированных на дистанционный режим работы или предоставить им оплачиваемый отпуск; обеспечить в организации требования социального дистанциирования; обеспечить проведение дезинфекции помещений организации.

Региональному УМВД рекомендовано принять меры по соблюдению рекомендаций, а также по пресечению нарушений указанных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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