В Белгородской области состоялся воздушный Крестный ход

Мы уже писали о том, что Владыка призывает белгородцев не взращивать в сердце страхи и вести себя разумно в связи с ситуацией из-за распространения короновируса.

- Мы со всей любовью заботимся о людях, стараемся поддержать, укрепить их дух, - подчеркивал на прошедшей пресс-конференции Митрополит, рассказывая о мерах, которые Церковь принимает для недопущения распространения болезни.

Фото: Пресс-служба Белгородской митрополии.

Состоявшийся полет стал еще одной из таких мер. Накануне в Белгородскую митрополию обратились верующие люди с просьбой организовать Крестный ход для остановки эпидемии. Однако традиционным способом сделать это невозможно – скопление людей сегодня является потенциально опасным. Поэтому Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном было принято решение совершить облет.

Отметим, что для Белгородчины это не впервые: в 2010 году на борт самолета поднимали святыни во время пожаров, охвативших центр России, а в 2013-м - во время эпидемии АЧС.

Фото: Пресс-служба Белгородской митрополии.

О том, что еще предпринимает Белгородская митрополия, чтобы не допустить распространение короновируса - читайте здесь>>>