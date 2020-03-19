В Белгородской митрополии рассказали о мерах профилактики коронавируса

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провел пресс-конференцию, где подробно разъяснил меры, которые Церковь предпримет для пресечения распространения заболевания.

В отличие от иностранных пастырей, богослужения он-лайн проводиться не будут. Владыка подчеркнул, что служба в храме - это действенный способ духовного укрепления людей. Важна также и общая молитва, соборность в пожелании здоровья и в прошении об избавлении от опасности.

- На состоявшемся заседании Священного Синода принята инструкция в связи с угрозой распространения короновируса, - рассказал глава Белгородской митрополии. – Мы не меняем богослужебных традиций, но мы вводим меры безопасности, которые являются требованием для того, чтобы богослужение совершалось.

В частности, Лжица (ложка) для Причастия после каждого человека будет опускаться в спиртовой раствор и протираться, будут использоваться одноразовые стаканчики, а также одноразовые перчатки для раздачи частички просфоры; Миропомазание будет совершаться ватными палочками; усиленное внимание уделят дезинфекции церковной утвари; священник не будет подавать руку для целования при благословении верующих - эта мера принята в связи с зафиксированными в Европе случаями смерти священников. Мощам по-прежнему можно будет поклониться и приложиться, но в храмах определят людей, которые будут регулировать поток людей и обрабатывать поверхности после каждого верующего.

Митрополит призывает не взращивать страхи и агрессию.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Я хотел бы призвать: давайте соблюдать Заповеди. Возлюби ближнего – с уважением отнесись к нему, если чувствуешь недомогание – останься дома, если кому-то, особенно пожилым людям, нужна помощь – найди способ оказать ее. И не надо нагнетания и страхов! Человек, который испытывает страх – находится в стрессе. От стресса ослабевает иммунная система, организм перестает в полной мере сопротивляться внешним атакам. Не давайте развиваться вашим страхам и агрессии на тех, кто стал жертвой вируса, - призывает белгородцев Владыка.

И, пожалуй, самый важный и нестандартный подход к профилактике по признанию самого митрополита Иоанна – принятое решение создать над Белогорьем своего рода звуковой защитный купол из колокольного звона. Ежедневно, с перерывом в 3 часа, все храмы региона одновременно будут по 3 минуты звонить в колокола. Владыка улыбается, говоря о том, что предвидит скептическую реакцию на это решение, но подчеркивает, что основано оно на научном подходе.

Благотворное влияние колокольного звона на здоровье человека научно доказано.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Исследования колокольного звона и многочисленные опыты доказали: он уничтожает все болезнетворные микробы, обезвреживает вирусы - это доказано доктором биологических наук, академиком Шипуновым. Недаром во все времена на Руси звонили в колокола, отмечая живительный эффект. «Пусть такой целительный купол накроет Белогорье, пусть он станет колоколом надежды и единения для людей, особенно для тех, кто изолировался, кто напуган, кто одинок», - говорит Владыка. Кстати, звонить в колокола будет разрешено не только служителям храмов, но и прихожанам.

Что касается молитвенных традиций, то в Литургию будут добавлены специальные прошения об остановке распространения болезни и исцелении людей, об устранении страхов и смятения.

- Не важно, какие испытания мы переживаем, важно как: с любовью или со страхом. Страх – плохой советчик. Давайте уважать друг друга, поддерживать и, конечно, верить, - резюмирует митрополит.