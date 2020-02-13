2020-02-13T16:06:20+03:00
Общество

Число белгородских пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Компания подвела итоги работы приложения «Мой Tele2» в 2019 году
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Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют «Маркет Tele2». Ежедневно им пользуются 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей. В Белгородской области за прошедший год количество абонентов, использующих приложение, увеличилось в 2,5 раза.

По итогам 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» выросло в два раза. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. В Московской области проживают около 30% пользователей приложения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля клиентов составляет 8%. Третье место по популярности приложения заняли Челябинская и Нижегородская области, где проживают по 4% пользователей сервиса. В Белгородской области приложение также набирает популярность – за прошедший год количество его посетителей в регионе увеличилось в 2,5 раза.

Большинство клиентов (59%) в «Мой Tele2» просматривают условия своего тарифа и остаток пакетов. Расходы и платежи с помощью мобильного приложения проверяют 44% пользователей. Около четверти клиентов подключают дополнительные услуги, настраивают тарифные планы, а также активно пользуются сервисом по продаже минут и гигабайтов «Маркет Tele2». Пользователи столичного региона разместили 30% от всех предложений в «Маркет Tele2», клиенты Урала – 13%. На долю пользователей из Северо-Запада, Поволжья и Центра пришлось по 10% от всех предложений. Абоненты макрорегиона «Черноземье», в который входят Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия, разместили 8% от общего количества предложений в «Маркете Tele2».

Более 15% пользователей мобильного приложения делятся гигабайтами с другими абонентами. Столичные клиенты оператора осуществили 30% операций по услуге «Делитесь гигабайтами» в приложении, уральские пользователи – 16%, а клиенты из Поволжья – 10% от всех операций.

Клиенты приложения «Мой Tele2» предпочитают смартфоны на операционной системе Android – 85%, остальные 15% используют смартфоны iOS. В большинстве регионов самыми популярными устройствами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – их доля 23% и 20% соответственно. При этом в столичном регионе лидируют смартфоны марки Apple. Ими пользуется более 22% клиентов мобильного приложения. Пользователи приложения «Мой Tele2» из Черноземья отдали предпочтение устройствам Samsung: их доля составила 22%. Второе место с небольшим отрывом досталось торговой марке Huawei – гаджеты этого бренда выбрали 20% клиентов, а на третьем месте оказались смартфоны Xiaomi, им отдали предпочтение 16% пользователей.

Сервис «Мой Tele2» стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и AppStore. «Мой Tele2» стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию «лучших из лучших» приложений для iOS – он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение «Мой Tele2» получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android – еще по безопасности.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Приложение «Мой Tele2» – одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора. Ежедневно сервисом пользуется почти 2 млн человек, и количество клиентов увеличивается. Все больше абонентов обращаются к онлайн-сервисам, стремятся получать всю необходимую информацию в несколько действий на своем смартфоне. Операционные показатели цифрового канала говорят о том, что с помощью нашего сервиса абоненты могут быстро и интуитивно решать свои задачи. В 2019 году мы сделали редизайн приложения и добавили новые форматы, например, ленту в виде stories с полезной информацией для абонентов. Также в приложении появились новые функции. Пользователи с помощью сервиса могут продавать и покупать минуты и гигабайты в «Маркете Tele2» и получать бонусы от наших партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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