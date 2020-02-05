2020-02-05T10:54:55+03:00
Общество

В Липецке «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи

В сервисные функции центра при обслуживании зарубежных и российских операторов входит организация подключений услуг и их дальнейшая поддержка
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«Ростелеком» открыл в Липецке федеральный центр для операторов связи. Основные услуги для операторов связи – это пропуск и присоединение голосового трафика, IP-транзит, аренда каналов, VPN и другие.

- Для того чтобы область процветала, нам нужно открыть как можно больше новых, особенно высокотехнологичных рабочих мест. Сегодня это сделал «Ростелеком». Молодые люди со специальными техническими знаниями могут реализовать себя здесь, в Липецке, на базе новой площадки цифрового провайдера, – сказал заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

- Мы сравнили доступность, стоимость и кадровый ресурс по всей России, посмотрели на поддержку руководителей Липецкого филиала и поняли, что это то место, где стоит сделать федеральный центр и развивать его. Еще в 2016 году мы запустили проект «Единое окно для обращений операторов связи» на базе контакт-центра в Липецке. В следующем году преобразовали его в отдел клиентского сервиса В2О с численностью в 16 сотрудников. На сегодняшний день функционал площадки расширился, что потребовало создания новых рабочих мест, специфика которых предполагает, в том числе, знание технического английского языка, – отметил директор департамента поддержки продаж ПАО «Ростелеком» Александр Астафьев.

После расширения функционала специалисты центра взаимодействуют с операторами связи при организации услуг, технической поддержке и ремонтно-настроечных работах на сети.

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